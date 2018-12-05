Спецоперація проти мафії у Європі і Америці: затримані десятки людей

Десятки людей заарештували в Німеччині, Нідерландах, Бельгії та Південній Америці в середу, 5 грудня. Це - результати масштабної операції проти членів калабрійської мафії "Ндрангета", повідомляють правоохоронці. Італійська поліція каже про загалом понад 90 затриманих, повідомляє агенція новин dpa.

Координувало операцію під кодовою назвою "Полліно" європейське відомство з питань правосуддя Євроюст. Вона стала наслідком "інтенсивних спільних розслідувань, які почалиися у 2016 році", зазначили там. У Німеччині операція сфокусувалася у землі Північний Рейн-Вестфалія. За даними видання Bild, загалом у ФРН обшукали більше 100 приміщень, зокрема піцерії. Ціллю були члени "Ндрангети", яких підозрюють у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, хабарництві та насильницьких злочинах.

Напередодні ж під час масштабного поліцейського рейду на Сицилії був арештований 80-річний ватажок мафіозного угрупування "Коза ностра" Сеттімо Мінео та ще 45 представників мафії. "Коза ностра", "Ндрангета" та "Каморра" - три головні "родини" організованої злочинності в Італії, нагадує Reuters. Правоохоронці зі змінним успіхом ведуть боротьбу проти італійської мафії.