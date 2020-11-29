 Спершу застуда, потім - кома. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Спершу застуда, потім - кома. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом

Небезпека перенести коронавірус у найважчій формі існує і для тих, хто не належить до групи ризику. DW - про історію пацієнта, який був на межі смерті.

Петер Шмідтґен переніс COVID-19 у важкій формі

Петер Шмідтґен переніс COVID-19 у важкій формі

Німець Петер Шмідтґен (Peter Schmidtgen) - один з тих, хто переніс COVID-19 у найбільш важкій формі. Рентгенівський знімок його легенів лікарі показують один одному як приклад згубного впливу нового коронавірусу SARS-CoV-2 на організм людини.

Симптоми COVID-19 спершу прийняли за застуду

Наприкінці березня Петер Шмідтґен звернувся до лікаря. Той поставив діагноз: застуда. "У мене був легкий головний біль, нежить і кашель. Лікар спершу поставився несерйозно до моїх симптомів", - розповідає чоловік. Йому виписали антибіотики, але вони не допомагали. Симптоми не минали, а, навпаки, посилювалися.

Коли Шмідтґен знову звернувся до лікаря, реакція була зовсім іншою. "Лікар відразу ж викликав "швидку допомогу", на якій мене доставили в найближчу клініку", - згадує він. Там був проведений тест на коронавірус. Результат був позитивний. "Я провів у лікарні два дні. Але мені ставало дедалі гірше. Потім лікарі ввели мене в штучну кому. Це було 4 квітня", - говорить Шмідтґен.

Рентгенівський знімок легенів пацієнта з COVID-19

Рентгенівський знімок легенів пацієнта з COVID-19: білі плями - пошкоджені ділянки

У стані штучної коми він перебував два місяці. Весь цей час чоловік був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. "Його легені були в жахливому стані. Вони практично перестали функціонувати, оскільки не отримували кисень", - розповідає лікарка Сільвія Лінденберґ (Silvia Lindenberg). За її словами, лікарі з інших клінік, куди змушені були переводити Шмідтґена у стані коми, просто втрачали дар мови, коли бачили знімки його легенів. Вони були схожі на один великий рубець.

Читайте також: Чого не варто робити при COVID-19: десять порад від медиків

Ускладнення після COVID-19

"У нього був тромбоз глибоких вен. Легенева емболія ліворуч і праворуч. Він переніс інфаркт головного мозку, інсульт. Ліва рука не рухалася взагалі. Це типова картина для хворих на COVID-19, у яких хвороба протікає у важкій формі", - так змальовує стан Шмітдґена його лікарка.

Петер Шмідтґен під час реабілітації

Петер Шмідтґен під час реабілітації

Після того, як Петера Шмідтґена вивели з коми, його стан покращився, але наслідки для здоров'я виявилися дуже серйозними. "Він страждає на так звану ретроградну амнезію - не пам'ятає майже нічого з того часу, як опинився в лікарні. Все, що з ним відбувалося, він знає за розповідями лікарів", - говорить Сільвія Лінденберґ.

З червня Петер Шмідтґен проходить реабілітацію в Рейнсько-вестфальському реабілітаційному центрі для людей із захворюваннями органів дихання. "Коли я побачив себе в дзеркалі після того, як прийшов до тями, - не впізнав. Я схуд більше ніж на 10 кг. Спочатку зовсім не міг ходити, тільки лежав. Зараз до мене три рази на день приходять фізіотерапевти. Я потихеньку починаю щось робити сам. Уже самостійно вмиваюся", - розповідає чоловік про свій нинішній стан.

Сільвія Лінденберґ

Сільвія Лінденберґ

Важка форма COVID-19 за відсутності хронічних захворювань

Крім віку, 66-річний Петер Шмідтґен не відносився до пацієнтів з групи ризику. У нього не було жодних хронічних захворювань, зайвої ваги, проблем з тиском або рівнем цукру в крові. Його зріст 1 метр 82 см, а вага не перевищувала 80 кг. "Я завжди був дуже активним. Займався спортом. Їздив на велосипеді, взимку катався на лижах. Хворіли інші, але не я", - розповідає чоловік.

Разом з дружиною Шмідтґен любив подорожувати. Вони об'їхали пів світу і два роки тому були навіть в Антарктиді. "Одного разу я на велосипеді проїхав через всі Сполучені Штати: від Атлантики до Тихого океану. І на Евересті я теж одного разу побував. Саме там я вперше відчув, як це, коли тобі не вистачає повітря. На такій висоті дуже мало кисню. Ти змушений швидко дихати, але кисень не надходить у легені", - згадує про свої подорожі чоловік.

Петер Шмідтґен під час однієї з подорожей

Петер Шмідтґен під час однієї з подорожей

Він не знає, як і де інфікувався коронавірусом. "Я завжди вважав, що у мене сильний імунітет і немає жодної генетичної схильності до важких захворювань. Моя мати прожила 99 років і завжди була бадьора і активна", - говорить Шмідтґен.

Але це переконання виявилося неправдивим, визнає тепер він. Зараз чоловік говорить про те, що на своєму прикладі хотів би показати тим, хто до цього часу не вірить в існування нового вірусу, наскільки серйозна і реальна ця небезпека.

З ним згодна і його лікарка Сильвія Лінденберґ, через чиї руки пройшли багато пацієнтів, які перехворіли на ковід. "Було б добре, якби всі, хто заперечує коронавірус, побачили, як насправді йдуть справи в палаті інтенсивної терапії, де лежать хворі з коронавірусом. Я вважаю, що це дуже важливо, щоразу нагадувати про те, що COVID-19 - важка хвороба, що викликається коронавірусом, і до неї не варто ставитися легковажно", - говорить лікарка.

Також за темою

Videostill Ukraine Corona

МОЗ перевірить обладнання лікарень після трагедії на Львівщині 29.11.2020

Перевірки будуть проведені у зв'язку із трагічним випадком у Жовківській райлікарні, де через відсутність електроенергії померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Ukraine | Coronavirus | temporäres Krankenhaus für Notfallmedizin

Пацієнти замість студентів. Як у Львові розгортають госпіталь для хворих на COVID-19 13.11.2020

Тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19 у Львові став першим в Україні. Для цього переобладнали аудиторії медичного коледжу. Але встановити додаткові лікарняні ліжка - це лише пів справи.

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

Усі сили на COVID-19: як лікуватимуть інших пацієнтів 11.11.2020

Через подальше стрімке поширення коронавірусу українські лікарні припиняють планові госпіталізації та оперативні втручання. Медики реагуватимуть лише на невідкладні випадки. DW з'ясовувала, що чекає на пацієнтів.

Реклама

Докладно

Петер Шмідтґен переніс COVID-19 у важкій формі

Від застуди до коми. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом

Небезпека перенести коронавірус у найважчій формі існує і для тих, хто не належить до групи ризику.  

Безумовний базовий дохід: скільки грошей європейці хочуть отримувати даром?

Безумовний базовий дохід

Cкільки грошей європейці хочуть отримувати даром?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  