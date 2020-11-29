Спершу застуда, потім - кома. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом

Німець Петер Шмідтґен (Peter Schmidtgen) - один з тих, хто переніс COVID-19 у найбільш важкій формі. Рентгенівський знімок його легенів лікарі показують один одному як приклад згубного впливу нового коронавірусу SARS-CoV-2 на організм людини.

Симптоми COVID-19 спершу прийняли за застуду

Наприкінці березня Петер Шмідтґен звернувся до лікаря. Той поставив діагноз: застуда. "У мене був легкий головний біль, нежить і кашель. Лікар спершу поставився несерйозно до моїх симптомів", - розповідає чоловік. Йому виписали антибіотики, але вони не допомагали. Симптоми не минали, а, навпаки, посилювалися.

Коли Шмідтґен знову звернувся до лікаря, реакція була зовсім іншою. "Лікар відразу ж викликав "швидку допомогу", на якій мене доставили в найближчу клініку", - згадує він. Там був проведений тест на коронавірус. Результат був позитивний. "Я провів у лікарні два дні. Але мені ставало дедалі гірше. Потім лікарі ввели мене в штучну кому. Це було 4 квітня", - говорить Шмідтґен.

Рентгенівський знімок легенів пацієнта з COVID-19: білі плями - пошкоджені ділянки

У стані штучної коми він перебував два місяці. Весь цей час чоловік був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. "Його легені були в жахливому стані. Вони практично перестали функціонувати, оскільки не отримували кисень", - розповідає лікарка Сільвія Лінденберґ (Silvia Lindenberg). За її словами, лікарі з інших клінік, куди змушені були переводити Шмідтґена у стані коми, просто втрачали дар мови, коли бачили знімки його легенів. Вони були схожі на один великий рубець.

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Ускладнення після COVID-19

"У нього був тромбоз глибоких вен. Легенева емболія ліворуч і праворуч. Він переніс інфаркт головного мозку, інсульт. Ліва рука не рухалася взагалі. Це типова картина для хворих на COVID-19, у яких хвороба протікає у важкій формі", - так змальовує стан Шмітдґена його лікарка.

Петер Шмідтґен під час реабілітації

Після того, як Петера Шмідтґена вивели з коми, його стан покращився, але наслідки для здоров'я виявилися дуже серйозними. "Він страждає на так звану ретроградну амнезію - не пам'ятає майже нічого з того часу, як опинився в лікарні. Все, що з ним відбувалося, він знає за розповідями лікарів", - говорить Сільвія Лінденберґ.

З червня Петер Шмідтґен проходить реабілітацію в Рейнсько-вестфальському реабілітаційному центрі для людей із захворюваннями органів дихання. "Коли я побачив себе в дзеркалі після того, як прийшов до тями, - не впізнав. Я схуд більше ніж на 10 кг. Спочатку зовсім не міг ходити, тільки лежав. Зараз до мене три рази на день приходять фізіотерапевти. Я потихеньку починаю щось робити сам. Уже самостійно вмиваюся", - розповідає чоловік про свій нинішній стан.

Сільвія Лінденберґ

Важка форма COVID-19 за відсутності хронічних захворювань

Крім віку, 66-річний Петер Шмідтґен не відносився до пацієнтів з групи ризику. У нього не було жодних хронічних захворювань, зайвої ваги, проблем з тиском або рівнем цукру в крові. Його зріст 1 метр 82 см, а вага не перевищувала 80 кг. "Я завжди був дуже активним. Займався спортом. Їздив на велосипеді, взимку катався на лижах. Хворіли інші, але не я", - розповідає чоловік.

Разом з дружиною Шмідтґен любив подорожувати. Вони об'їхали пів світу і два роки тому були навіть в Антарктиді. "Одного разу я на велосипеді проїхав через всі Сполучені Штати: від Атлантики до Тихого океану. І на Евересті я теж одного разу побував. Саме там я вперше відчув, як це, коли тобі не вистачає повітря. На такій висоті дуже мало кисню. Ти змушений швидко дихати, але кисень не надходить у легені", - згадує про свої подорожі чоловік.

Петер Шмідтґен під час однієї з подорожей

Він не знає, як і де інфікувався коронавірусом. "Я завжди вважав, що у мене сильний імунітет і немає жодної генетичної схильності до важких захворювань. Моя мати прожила 99 років і завжди була бадьора і активна", - говорить Шмідтґен.

Але це переконання виявилося неправдивим, визнає тепер він. Зараз чоловік говорить про те, що на своєму прикладі хотів би показати тим, хто до цього часу не вірить в існування нового вірусу, наскільки серйозна і реальна ця небезпека.

З ним згодна і його лікарка Сильвія Лінденберґ, через чиї руки пройшли багато пацієнтів, які перехворіли на ковід. "Було б добре, якби всі, хто заперечує коронавірус, побачили, як насправді йдуть справи в палаті інтенсивної терапії, де лежать хворі з коронавірусом. Я вважаю, що це дуже важливо, щоразу нагадувати про те, що COVID-19 - важка хвороба, що викликається коронавірусом, і до неї не варто ставитися легковажно", - говорить лікарка.