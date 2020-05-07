Спека і білки: як рятують диких тварин у Німеччині

Щодня до служби порятунку білок в місті Нойс у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія надходить п'ять-шість дзвінків. Зараз найгарячіший сезон. Під час спеки й посухи тварини дуже потерпають від спраги та нестачі корму. Тільки з березня тут догледіли понад триста пухнастих звірят. Через брак місць декого з тваринок довелося відправляти в інші міста. Інші служби на заході Німеччини на запит DW відповіли, що вони навіть не мають часу на інтерв'ю, адже потрібно терміново рятувати тварин.

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Щороку кількість виснажених або поранених вивірок, яких приносять у такі служби в Німеччині, зростає. По-перше, жителі країни стали пильнішими - частіше звертають увагу на тварин, які потребують допомоги. По-друге, під час заготівлі лісу або коли виникає необхідність зрубати якесь дерево в місті нерідко страждають молоді білки, які не встигають або просто не можуть ще перестрибнути на сусідні дерева, тож падають донизу, дістаючи травм. По-третє, даються взнаки наслідки змін клімату, від яких тварини потерпають не менше людей.

Як виходжують білок в Німеччині

Клаудіа Петерс (Claudia Peeters) керує службою в місті Нойс вже 15 років. Вона, як і працівники інших станцій з порятунку вивірок у Німеччині, працює тут добровільно разом з кількома волонтерами.

Клаудіа Петерс

Корм, пелюшки та інкубатори купують на пожертви. Німецькі станції порятунку диких тварин - приміром, не тільки білок, але й їжаків або зайців - тісно співпрацюють з ветеринарними лікарями, але ті не завжди можуть допомогти, позаяк вони все-таки спеціалізуються на домашніх тваринах. Тому співробітники й волонтери шукають поради та інформацію про догляд за білками самостійно. Клаудіа Петерс також намагається кілька днів на тиждень чергувати у ветеринарній клініці, щоб допомагати там в особливих випадках, коли потрібен саме досвід догляду за такими знайдами з лісу або парків.

"Білкам завжди необхідна увага. Плюс потрібно чистити клітки й регулярно годувати малюків з пляшечки", - пояснює Петерс. Служба порятунку вивірок в місті Нойс розташована прямо в її будинку. В саду - вольєр для дорослих тварин, всередині на різних поверхах - клітки й інкубатори. Команда стежить за тваринами цілу добу - сім днів на тиждень. Тепер тут - понад два десятки підопічних.

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Найменших звірят, які народилися кілька днів тому і втратили батьків, поміщають в інкубатор. Там підтримується стала тепла температура і вологість. Коли їм виповнюється три-чотири тижні, тваринок перекладають у кошики. Білченят потрібно годувати спеціальною сумішшю майже щогодини. Для цього використовують піпетки та пляшечки.

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Шеститижневих білок переселяють в "дитсадок". Так Клаудіа Петерс називає манеж на липучках, де живуть вже зміцнілі білки. Коли минає ще кілька тижнів, їх переселяють у вольєр надворі. Там вони готуються до повернення в природу.

Перша допомога вивіркам

У спеку кожен може допомогти диким тваринам, що живуть в місті. На думку Петерс, найпростіше виставляти на балконі або в саду блюдця з водою, викладати сухарі й шматочки кавуна. Саме це врятує звірів від виснаження і сильної спраги.

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"Зміни клімату відіграють велику роль. За такої погоди тваринам складно знайти їжу. Цього разу сезон, коли до нас білок привозять одну за одною, розпочався в березні. За цей час через станцію пройшло близько трьохсот тварин. Деяких ми взяти просто не змогли. З кожним роком дзвінків дедалі більше, звірі потерпають від спеки ", - вважає Петерс.

На станцію привозять новонароджених білченят

Що робити, якщо Ви побачили десь маленьку або поранену білку? Якщо білченя лежить на землі в лісі або парку, не варто відразу забирати його з собою. Швидше за все, його батьки десь поблизу. Фахівці радять почекати пів години в затишному місці, і якщо за білченям не повернулися, йому краще допомогти. "Тримати в теплі, напоїти чаєм з фенхелю або водою з цукром. У жодному разі не можна давати білкам молоко, байдуже, коров'яче чи козяче. Після цього потрібно звернутися до фахівців", - пояснює Петерс.

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В середньому білченят виходжують від декількох тижнів до трьох місяців. Потім їх випускають на волю, залишаючи можливість повернутися назад. За словами Петерс, у перші дні жовтня тварини часто приходять за кормом до неї або до сусідів, а потім починають, так би мовити, нове життя. Є й кілька звірків, які так і не змогли освоїтися в природі. Зараз вони живуть в службі порятунку і беруть участь у вихованні маленьких білченят.

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