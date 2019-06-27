Спека в Європі: нові температурні рекорди та масштабні пожежі

Десятки мільйонів європейців стали заручниками тривалої аномальної спеки, що накрила Західну Європі. У четвер, 27 червня, метеорологічна служба Франції зафіксувала новий температурний рекорд для червня з початку спостережень в країні - 41,9 градуса за Цельсієм, передає агенція новин dpa.

Стовпчик термометра піднявся до такої рекордної для Франції позначки на одній з метеостанцій у муніципалітеті Сен-Жульєн-де-Пейролас. Метеорологи застерігають, що в наступні дні місцями в Франції температура може досягти позначок від 42 до 45 градусів за Цельсієм.

Найвищий ступінь небезпеки

На тлі цього в деяких південно-східних регіонах Франції оголошено найвищий - "червоний" - ступінь пожежної небезпеки через спеку. Йдеться про муніципалітети Марсель та Монпельє. У більшості ж регіонів країни зберігатиметься "помаранчевий" ступінь небезпеки, зазначається в повідомленні.

Самі французькі метеорологи наголошують, що нинішня хвиля аномальної спеки просто безпрецедентна. "Спека таких масштабів і так рано в році - в червні - надзвичайна подія", - заявив речник французької метеослужби, якого цитує інформагенція AP. Дотепер рекордну температуру повітря для червня було зафіксовано 2003 року в південному департаменті Од, зазначається в повідомленні відомства. Тоді термометри показували 41,5 градуса за Цельсієм.

Абсолютний температурний рекорд для Франції припав так само на аномально спекотне літо 2003 року. В серпні того року стовпчики термометрів у департаменті Од піднялися до 44,1 градуса, нагадує dpa.

Масштабні лісові пожежі в Каталонії

Тим часом у сусідній із Францією Іспанії пожежникам не вдається загасити масштабні лісові пожежі. За даними місцевої влади Каталонії, вогонь вже знищив тисячі гектарів лісових площ. Попри те, що на боротьбу зі стихією кинуто сотні пожежників та багато одиниць спецтехніки, поки що спроби загасити вогонь виявилися безуспішними.

Не виключено, що перш ніж пожежу вдасться вгамувати, вогнем буде знищено до 20 тисяч гектарів лісових насаджень. Вогонь спалахнув напередодні на території каталонського муніципалітету Ла-Торре-дель-Еспаньоль.

Нагадаємо, 26 червня, у Бранденбурзі та Саксонії стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса, що стало німецьким температурним рекордом червня.

У Німеччині рекордна червнева спека Мюнхен Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).

У Німеччині рекордна червнева спека Брокен Абсолютний рекорд для Німеччини був встановлений у 2015 році і становить 40,3 градуса. Аби врятуватися від спеки, можна податися куди-небудь в гори, де нинішня погода переноситься легше - наприклад, на гору Брокен в регіоні Гарц.

У Німеччині рекордна червнева спека Берлін Подивимося, як виглядає Німеччина цими днями, і як рятуються від спеки німці, але почнімо... зі слона, що приймає освіжаючий душ в Берліні. До речі, якщо вже почали в зоопарку...

У Німеччині рекордна червнева спека Гамбург Таку спекотну погоду німці називають "мавпячою спекою" (Affenhitze). Виник цей вислів, імовірно, близько сотні років тому в Берлінському зоопарку, де в павільйоні для мавп дуже часто було нестерпно спекотно. Однак ця фотографія зроблена в Гамбурзі, де живе, імовірно, найстаріший орангутанг у світі - 58-річна Белла. Нинішню погоду, судячи з усього, вона переносить нормально.

У Німеччині рекордна червнева спека Ганновер Сурикатів в зоопарку Ганновера в ці спекотні дні частують фруктовим морозивом.

У Німеччині рекордна червнева спека Зондерсгаузен Якщо є вільний час, чимало людей воліють рятуватися від спеки в тіні біля озер, ставків та річок - наприклад, в Зондерсгаузені, що в федеральній землі Тюрингія.

У Німеччині рекордна червнева спека Ганновер Один із басейнів в Ганновері. Місця поки що вистачає всім охочим.

У Німеччині рекордна червнева спека Цешдорф Водним процедурам раді всі! Ця фотографія зроблена поблизу бранденбурзького Цешдорфа.

У Німеччині рекордна червнева спека Мюнхен Тепер знову заглянемо в баварську столицю - в один з мюнхенських басейнів. Спека і стрибки в воду - дуже навіть приємне поєднання.

У Німеччині рекордна червнева спека Нижня Саксонія Надувний човен та човняр, який прохолоджується на річці Лайне в Нижній Саксонії.

У Німеччині рекордна червнева спека Дюссельдорф В Дюссельдорфі - також спека.

У Німеччині рекордна червнева спека Гессен Одне з пшеничних полів в Німеччині. Німецькі фермери прогнозують, що нинішня спека може призвести до зниження врожайності зерна.

У Німеччині рекордна червнева спека Берлін В очікуванні заходу сонця після спекотного дня в Берліні на пагорбі Драхенберг.

У Німеччині рекордна червнева спека Берлін Ті ж локації, але під час сходу сонця і початку чергового спекотного дня, що виснажує.

У Німеччині рекордна червнева спека Едерзе А завершимо нашу добірку в Гессені - на озері Едерзе. Хорошої усім погоди та гарного настрою!

