 Спека в Європі: нові температурні рекорди та масштабні пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Новини

Спека в Європі: нові температурні рекорди та масштабні пожежі

Західна Європа й далі потерпає від аномальної спеки. В той час, як у Франції зафіксували новий температурний рекорд, в Іспанії вирують масштабні лісові пожежі.

Спека у Франції

Парижани рятуються від спеки у фонтанах

Десятки мільйонів європейців стали заручниками тривалої аномальної спеки, що накрила Західну Європі. У четвер, 27 червня, метеорологічна служба Франції зафіксувала новий температурний рекорд для червня з початку спостережень в країні - 41,9 градуса за Цельсієм, передає агенція новин dpa.

Стовпчик термометра піднявся до такої рекордної для Франції позначки на одній з метеостанцій у муніципалітеті Сен-Жульєн-де-Пейролас. Метеорологи застерігають, що в наступні дні місцями в Франції температура може досягти позначок від 42 до 45 градусів за Цельсієм.

Найвищий ступінь небезпеки

На тлі цього в деяких південно-східних регіонах Франції оголошено найвищий - "червоний" - ступінь пожежної небезпеки через спеку. Йдеться про муніципалітети Марсель та Монпельє. У більшості ж регіонів країни зберігатиметься "помаранчевий" ступінь небезпеки, зазначається в повідомленні.

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Середня загальносвітова температура минулого року була на один градус вищою, ніж в доіндустріальну епоху, повідомила Всесвітня метеорологічна організація ООН. Спека сприяє збільшенню числа посух, повеней та ураганів. (06.02.2019)

Хвиля спеки прийшла в Європу з Північної Африки. У Німеччині побито температурний рекорд червня, в Іспанії спалахнули лісові пожежі, а у Франції запровадили обмеження на рух транспорту. (27.06.2019)

Самі французькі метеорологи наголошують, що нинішня хвиля аномальної спеки просто безпрецедентна. "Спека таких масштабів і так рано в році - в червні - надзвичайна подія", - заявив речник французької метеослужби, якого цитує інформагенція AP. Дотепер рекордну температуру повітря для червня було зафіксовано 2003 року в південному департаменті Од, зазначається в повідомленні відомства. Тоді термометри показували 41,5 градуса за Цельсієм.

Абсолютний температурний рекорд для Франції припав так само на аномально спекотне літо 2003 року. В серпні того року стовпчики термометрів у департаменті Од піднялися до 44,1 градуса, нагадує dpa.

Масштабні лісові пожежі в Каталонії

Тим часом у сусідній із Францією Іспанії пожежникам не вдається загасити масштабні лісові пожежі. За даними місцевої влади Каталонії, вогонь вже знищив тисячі гектарів лісових площ. Попри те, що на боротьбу зі стихією кинуто сотні пожежників та багато одиниць спецтехніки, поки що спроби загасити вогонь виявилися безуспішними.

Не виключено, що перш ніж пожежу вдасться вгамувати, вогнем буде знищено до 20 тисяч гектарів лісових насаджень. Вогонь спалахнув напередодні на території каталонського муніципалітету Ла-Торре-дель-Еспаньоль.

Нагадаємо, 26 червня, у Бранденбурзі та Саксонії стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса, що стало німецьким температурним рекордом червня.

  • Мюнхен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Мюнхен

    Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).

  • Брокен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Брокен

    Абсолютний рекорд для Німеччини був встановлений у 2015 році і становить 40,3 градуса. Аби врятуватися від спеки, можна податися куди-небудь в гори, де нинішня погода переноситься легше - наприклад, на гору Брокен в регіоні Гарц.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    Подивимося, як виглядає Німеччина цими днями, і як рятуються від спеки німці, але почнімо... зі слона, що приймає освіжаючий душ в Берліні. До речі, якщо вже почали в зоопарку...

  • Гамбург

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Гамбург

    Таку спекотну погоду німці називають "мавпячою спекою" (Affenhitze). Виник цей вислів, імовірно, близько сотні років тому в Берлінському зоопарку, де в павільйоні для мавп дуже часто було нестерпно спекотно. Однак ця фотографія зроблена в Гамбурзі, де живе, імовірно, найстаріший орангутанг у світі - 58-річна Белла. Нинішню погоду, судячи з усього, вона переносить нормально.

  • Ганновер

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Ганновер

    Сурикатів в зоопарку Ганновера в ці спекотні дні частують фруктовим морозивом.

  • Зондерсгаузен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Зондерсгаузен

    Якщо є вільний час, чимало людей воліють рятуватися від спеки в тіні біля озер, ставків та річок - наприклад, в Зондерсгаузені, що в федеральній землі Тюрингія.

  • Ганновер

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Ганновер

    Один із басейнів в Ганновері. Місця поки що вистачає всім охочим.

  • Цешдорф

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Цешдорф

    Водним процедурам раді всі! Ця фотографія зроблена поблизу бранденбурзького Цешдорфа.

  • Басейн в Мюнхені

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Мюнхен

    Тепер знову заглянемо в баварську столицю - в один з мюнхенських басейнів. Спека і стрибки в воду - дуже навіть приємне поєднання.

  • Нижня Саксонія

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Нижня Саксонія

    Надувний човен та човняр, який прохолоджується на річці Лайне в Нижній Саксонії.

  • Дюссельдорф

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Дюссельдорф

    В Дюссельдорфі - також спека.

  • Гессен

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Гессен

    Одне з пшеничних полів в Німеччині. Німецькі фермери прогнозують, що нинішня спека може призвести до зниження врожайності зерна.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    В очікуванні заходу сонця після спекотного дня в Берліні на пагорбі Драхенберг.

  • Берлін

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Берлін

    Ті ж локації, але під час сходу сонця і початку чергового спекотного дня, що виснажує.

  • Едерзе

    У Німеччині рекордна червнева спека

    Едерзе

    А завершимо нашу добірку в Гессені - на озері Едерзе. Хорошої усім погоди та гарного настрою!


  • Басейн в саду

    Пережити спекотний день в офісі

    Спекотний час

    Далеко не у кожному німецькому офісі є кондиціонер. Однак якщо температура на вулиці перевищує 26 градусів, керівник повинен потурбуватися про створення нормальних умов для праці - цього вимагає німецьке законодавство.

  • Захист від сонця

    Пережити спекотний день в офісі

    Захист від сонця

    Адвокати, що займаються німецьким трудовим правом, стверджують, що ще донедавна ні працедавець, ні працівник не знали, яких заходів вжити, коли на вулиці спека. Сьогодні ж чітко визначено, що в офісі обов'язково мають бути жалюзі чи маркіза. У тридцятиградусну спеку приміщення повинні провітрюватися до приходу співробітників у офіс.

  • Рух повітря

    Пережити спекотний день в офісі

    Рух повітря

    Розраховувати на встановлення кондиціонера можуть не всі працівники, зате придбання вентилятора - без питань. Право на це є у всіх співробітників. А от піти додому через спеку без дозволу керівництва не може жоден працівник. Відповідно до німецького законодавства, керівництво не зобов'язане звільняти від роботи через високу температуру повітря.

  • Стакан води

    Пережити спекотний день в офісі

    Вода

    У найспекотніші дні, коли температура у приміщенні наближається до температури зовні, зростає необхідність пити вчасно. Забезпечити безплатною водою співробітників, до того ж, у достатній кількості, також належить до обов'язків керівництва, якщо інші заходи зі зниження температури в офісі не дають бажаних результатів.

  • Колектив

    Пережити спекотний день в офісі

    Дрес-код

    За умови, що температура повітря перевищила 30 градусів, дозволяється порушувати навіть найсуворіший діловий дрес-код. Звісно, в розумних межах, вважають експерти Німецького товариства Кнігге. Можна зняти піджак та краватку, змінити довгий рукав сорочки на короткий. Однак не варто плутати офіс з пляжем: шорти, надто відкриті плаття та міні-спідниці навіть у найжаркішу погоду не є доречними.

  • Морозиво

    Пережити спекотний день в офісі

    Фрукти та морозиво

    Полегшити трудові будні та справитися з екстремальними температурами допоможе легка та холодна їжа. Зокрема, фрукти чи салати. Безсумнівними фаворитами офісних працівників у Німеччині у спекотну погоду вважаються банани і... морозиво!

  • Вагітна в офісі

    Пережити спекотний день в офісі

    Група ризику

    Якщо на підприємстві є лікар, він повинен звернути увагу керівництва на тих працівників, що відносяться до групи ризику. Особливої уваги заслуговують вагітні, матері з грудними дітьми і колеги, що страждають від хронічних захворювань. Вони можуть розраховувати на скорочення робочого дня або звільнення від роботи через спеку.

  • Лід

    Пережити спекотний день в офісі

    Прохолода

    Пакет з льодом, схований під столом, охолоджує ноги швидко та ефективно. Цією порадою можуть скористатися й самі керівники, якщо вони не можуть залишити офіс за жодних обставин.

  • Жінка працює дома за комп'ютером

    Пережити спекотний день в офісі

    Вранці раніше

    Федеральне відомство із захисту праці рекомендує німецьким співробітникам змінити робочий графік у спекотні дні та посунути його на раніший час. Наприклад, дозволити працівникам починати роботу годин у шість ранку, а якщо дозволяють умови та характер діяльності - і зовсім дозволити їм лишитися вдома і працювати у віддаленому режимі.

  • Школа

    Пережити спекотний день в офісі

    Дома з дітьми - за свій рахунок!

    У Німеччині канікули у дітей тривають не все літо. В період занять, якщо зранку на вулиці уже 26 градусів у тіні, уроки до обіду скасують, а дітей через спеку відправлять додому. Їх батьки мають право відпроситися з роботи, оскільки діти залишилися без нагляду. Однак зробити це вони можуть лише за свій рахунок. До того ж, обов'язково довести до відома керівництво.

    Автор: Інґа Ваґнер, Арсен Гоян


DW.COM

Пережити спекотний день в офісі

Літо, відпочинок... А що, як найспекотніші дні випали не на відпустку, і працівник змушений провести їх в офісі? Дивіться, як в німецьких фірмах рятуються від спеки. (26.06.2019)  

У Німеччині рекордна червнева спека

Цього літа у Німеччині вже були побиті червневі температурні рекорди. У середу, 26 червня, у Бранденбурзі та Саксонії стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. (27.06.2019)  

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