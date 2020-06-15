 Спаржа: у чому феномен її популярності у ФРН (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.06.2020

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Економіка

Спаржа: у чому феномен її популярності у ФРН (відео)

Біла спаржа - справжній делікатес у Німеччині. Німці - рекордсмени в її поїданні: до двох кілограмів на рік на особу. Михайло Малий дізнався, у чому феномен популярності спаржі, яку німці називають "овочем королів".

Vlog - Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi (DW/M. Malyi)

Все, що треба знати про спаржу, у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"

400 млн євро - щорічний оборот виробників спаржі у ФРН. 130 тисяч тонн спаржі німці споживають за сезон. Це до 2 кг на людину. 1800 фермерських господарств вирощують спаржу у ФРН. Зазвичай для збору спаржі на полях у Німеччині задіюють близько 300 тисяч сезонних робітників зі Східної Європи. Аби розібратися у феномені популярності спаржі і показати весь процес - від лану до столу, подивимося, як її збирають і заготовляють у фермерському господарстві родини Ґрайф у німецькому місті Трір. Дивіться нову серію проекту "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":

 

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Vlog - Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi (DW/M. Malyi)

Спаржа: у чому феномен її популярності у ФРН (відео)

1800 фермерських господарств вирощують спаржу у ФРН. Навколо цих білих пагонів обертається ціла галузь економіки.  

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