Спаржа: у чому феномен її популярності у ФРН (відео)

400 млн євро - щорічний оборот виробників спаржі у ФРН. 130 тисяч тонн спаржі німці споживають за сезон. Це до 2 кг на людину. 1800 фермерських господарств вирощують спаржу у ФРН. Зазвичай для збору спаржі на полях у Німеччині задіюють близько 300 тисяч сезонних робітників зі Східної Європи. Аби розібратися у феномені популярності спаржі і показати весь процес - від лану до столу, подивимося, як її збирають і заготовляють у фермерському господарстві родини Ґрайф у німецькому місті Трір. Дивіться нову серію проекту "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":