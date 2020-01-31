Спалах коронавірусу: уряд України планує евакуювати з КНР українців

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у п'ятницю, 31 січня, доручив міністерству закордонних справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), міністерству оборони і міністерству інфраструктури розробити план й організувати евакуацію українців з Китаю у зв'язку зі спалахом нового типу коронавірусу (2019 nCoV).

"Безпека українців по всьому світу - завдання №1 для уряду. В Україні на сьогодні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Відсьогодні робота спеціально створеного оперативного штабу під моїм особистим контролем", - цитує голову уряду "Урядовий портал".

Гончарук доручив міністерству охорони здоров'я розробити до понеділка, 3 лютого, план заходів щодо недопущення занесення та поширення вірусу на території України, а також оперативно розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу. За словами прем'єра, український уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в рамках єдиної державної системи цивільного захисту.

Нагадаємо, що напередодні перші два випадки зараження коронавірусом було підтверджено в сусідній з Україною Росії.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Невідомий вірус вражає Ухань 31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Виявлено новий штам коронавірусу Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Перша смерть у Китаї 11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Вірус поширюється на сусідні країни Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Як передається вірус До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Безпрецедентні заходи в Китаї 23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Підстави для глобального надзвичайного стану? За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Коронавірус досягає Європи та Австралії 24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Зачепило китайський Новий рік Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Закриття кордонів Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Німеччина приєднується до боротьби з вірусом 27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Перші випадки коронавірусу в Німеччині 27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Евакуація іноземних громадян з Уханю 28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ. Автор: Крістіна Бурак

