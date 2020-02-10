Спалах коронавірусу: кількість жертв у Китаї перевищила 1000

Кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї сягнула 1016 осіб, повідомив державний комітет з охорони здоров'я КНР у вівторок, 11 лютого. За день цей показник зріс на 108 осіб. Переважна кількість нових летальних випадків - 103 - припадає на провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань - епіцентр поширення коронавірусу.

Загалом же в різних провінціях Китаю виявилено випадки зараження у 42 638 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 2478 випадків, з них 2097 в Хубеї. Хворіють зараз 37 626 осіб, 7333 з них перебувають у важкому стані. Виписано з лікарень 3996 осіб.

Окрім КНР, випадки зараження коронавірусом виявлено ще в 24 країнах. Одна людина померла в Гонконгу, ще одна - на Філіппінах.

Тим часом у Женеві 11 лютого починається дводенний глобальний форум Всесвітньої організації охорони здоров'я, який має на меті виробити заходи боротьби з новим коронавірусом, зокрема скоординувати міжнародні зусилля в сфері розробки методів лікування та вакцин. У заході візьмуть участь близько 400 експертів з різних країн світу.