Спалах коронавірусу в Італії: цілі міста на карантині (фотогалерея)

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

Високий попит на захисні маски

Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.