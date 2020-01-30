Спалах коронавірусу в Китаї: 42 людини померли за добу в провінції Хубей

За добу в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим коронавірусом 2019-nCoV, загинули 42 особи та було зафіксовано 1220 нових підтверджених випадків інфікування хворобою. Про це в п'ятницю, 31 січня, повідомили у Державному комітеті з охорони здоров'я Китаю.

При цьому з 42 випадків загибелі від недуги 30 зафіксовано у місті Ухань, яке є столицею провінції Хубей та звідки розпочалося поширення коронавірусу Китаєм та світом. Від початку спалаху спричиненої вірусом пневмонії, в провінції було зареєстровано 5806 хворих, а кількість загиблих досягла 204 осіб, з них 159 - в Ухані. Після успішного лікування вже було виписано 116 осіб, а ще 5486 людей продовжують залишатися у медичних закладах.

Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що, за останніми даними, загальна кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV складає 213 осіб. Усі вони загинули в Китаї, однак хвороба вже встигла поширитися ще на 18 країн.

Припинення авіасполучення з Китаєм

Про призупинення прямих авіарейсів із КНР напередодні заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. На спеціально зібраній пресконференції він оголосив, що причиною цього рішення стало виявлення перших двох випадків захворювання коронавірусом в країні. За словами Конте, йдеться про двох китайських туристів, які були госпіталізовані в Римі.

Через коронавірус низка авіакомпаній призупинила виконання авіарейсів до Китаю

Ізраїль також оголосив, що тимчасово не прийматиме прямі рейси з Китаю. При цьому міністр охорони здоров'я країни Яаков Ліцман додав, що ізраїльтяни, які нещодавно відвідали КНР, будуть змушені два тижні залишатися на карантині після прибуття на батьківщину.

Також низка авіакомпаній оголосила, що через загрозу поширення коронавірусу 2019-nCoV вони припиняють чи скорочують рейси до Китаю. Повністю відмовилися від сполучення із КНР такі авіалінії, як British Airways, El Al, Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air, Lion Air, Finnair, Air Macau, Jetstar Airways і Air Canada.

ВООЗ не проти міжнародних подорожей

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у четвер, 30 січня, про те, що поки немає вагомих підстав на запровадження обмежень на міжнародні сполучення чи торгівлю.

Водночас ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Причиною цього стала передача вірусу від людини до людини за межами Китаю, пояснив Гебреєсус.

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