Спалах епідемії коронавірусу: в Італії померла вже друга особа

Дедалі більше країн потерпають від швидкого поширення коронавірусу. Станом на ранок суботи, 22 лютого, найгіршою ситуація залишається в Китаї. Згідно з офіційними даними китайських медиків, за останню добу від наслідків коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19, померло 109 осіб. Таким чином загальна кількість жертв вірусу на території материкового Китаю перевищила 2,3 тисячі осіб.

Крім того, китайські лікарі підтвердили ще 397 нових випадків зараження небезпечним вірусом, тож загальне число інфікованих зросло до 76 288 людей. Найбільша кількість інфікованих як і досі припадає на провінцію Хубей, де в грудні минулого року було вперше виявлено цю інфекційну хворобу.

Драматична ситуація на півночі Італії

Вперше з моменту виявлення коронавірусу серед жертв захворювання опинилися європейці. Ними виявився 78-річний італієць з Північної Італії та жінка з того ж регіону. З метою завадити швидкому поширенню хвороби влада низки міст у Ломбардії розпорядилася закрити школи, передає AFP.

Так само закритими впродовж одного тижня мають бути державні установи, продуктові магазини, бари, дискотеки та спортивні центри. Ці заходи безпеки зачепили загалом 50 тисяч мешканців Ломбардії. Коронавірус підтверджено вже в 14 жителів Ломбардії.

Погіршення ситуації в низці інших країн

Крім Китаю, захворювання коронавірусом зафіксовано в близько 25 інших країнах та територіях. Загальна кількість інфікованих у цих країнах зросла до близько 1,3 тисячі осіб. 15 людей померло від викликаних вірусом ускладнень, передає інформагенція dpa.

Особливо загострилася ситуація з вірусом у Південній Кореї. Тут за останню добу зафіксовано 142 нових випадки зараження. Натепер загальне число інфікованих становить 346, передає агенція новин AFP. Більшість випадків зараження виявили серед членів однієї з місцевих християнських харизматичних сект.

Подальше поширення вірусу зафіксовано й серед пасажирів та членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess. Виявилося, що в багатьох з тих 500 осіб, котрих випустили після 14 днів карантину через непідтверджений діагноз коронавірусу, аж тепер виявили це захворювання.

Тим часом лікарі у китайській провінції Хубей установили, що інкубаційний період цього захворювання може тривати до 27 діб, повідомляє Reuters.