Союзники підтримали позицію Лондона щодо вини РФ у справі Скрипаля

США, Франція, Німеччина і Канада підтримали позицію Великобританії ,згідно з якою за замахом на екс-розвідника Сергія Скрипаля стоїть російська влада. Про це йдеться у спільній заяві п'ятьох країн, оприлюдненій у четвер, 6 вересня.

Лідери країн та керівники урядів підтвердили своє обурення у зв'язку з використанням хімічної отруйної речовини "Новачок" 4 березня у Солсбері та привітали прогрес у розслідуванні. "Ми повністю впевнені в оцінці Великобританії, що двоє підозрюваних були співробітниками російської військової розвідки, також відомої як ГРУ, і що вся операція, ймовірно, була затверджена на найвищому державному рівні", - йдеться у заяві.

Країни закликали Росію розкрити Організації із заборони хімічної зброї свою програму щодо "Новачка", а тих, хто має інформацію про напад у Солсбері - звернутись до британської влади. У заяві зазначено, що вжиті заходи із протидії прихованій діяльності ГРУ, шляхом найбільшого за весь час колективного вислання агентів спецслужби, завадило її активності.

5 вересня британські правоохоронці оголосили в розшук та видали ордери на арешт двох російських громадян - Олександра Петрова й Руслана Бошірова. Їх звинувачують у причетності до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Прем'єрка Великобританії Тереза Мей заявила, що підозрювані є співробітниками російської розвідки, а отруєння Скрипаля було організовано на вищому державному рівні.

Сергія та Юлію Скрипалів виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство повідомило, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. В ОЗХЗ підтвердили висновки британських експертів. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.