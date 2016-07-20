Грузія перед вибором: бойкотувати Олімпіаду в Сочі чи ні

У Грузії знову активно сперечаються про те, їхати чи ні на Олімпіаду в Сочі. Ті, хто виступає за бойкот ігор, називають декілька причин. Їх опоненти говорять про недоцільність таких заходів.