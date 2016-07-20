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Сочі-2014

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сочі-2014".

Зимові Олімпійські ігри 2014 відбулись у російському місті Сочі з 7 до 23 лютого 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МОК ухвалить рішення щодо участі Росії в Олімпіаді до 26 липня

МОК ухвалить рішення щодо участі Росії в Олімпіаді до 26 липня 20.07.2016

Міжнародний олімпійський комітет планує протягом семи днів ухвалити рішення щодо участі Росії в Олімпіаді в Бразилії. Водночас у Москві припускають, що вердикт буде вже у неділю, 24 липня.
МОК не допустить російського міністра спорту на Олімпіаду-2016 в Ріо

МОК не допустить російського міністра спорту на Олімпіаду-2016 в Ріо 19.07.2016

Міжнародний олімпійський комітет дав старт розслідуванню масштабної допінгової схеми в Росії та анонсував повторну перевірку на допінг російських спортсменів-учасників Сочі-2014.
Коментар: Росії в Ріо-де-Жанейро не місце

Коментар: Росії в Ріо-де-Жанейро не місце 19.07.2016

Президент МОК Томас Бах - не прихильник цілковитого недопущення РФ до участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Однак звіт незалежної комісії WADA не залишає йому іншого вибору, вважає спортивний редактор DW Штефан Нестлер.
Дедалі більше сумнівів перед зимовою Олімпіадою в Сочі

Дедалі більше сумнівів перед зимовою Олімпіадою в Сочі 02.01.2014

Напередодні зимових Олімпійських ігор у Сочі разом із радісним передчуттям зростає і критика. Побоювання викликають питання безпеки, шкода для довкілля та ситуація із дотриманням прав людини у Росії.
Грузія перед вибором: бойкотувати Олімпіаду в Сочі чи ні

Грузія перед вибором: бойкотувати Олімпіаду в Сочі чи ні 17.10.2013

У Грузії знову активно сперечаються про те, їхати чи ні на Олімпіаду в Сочі. Ті, хто виступає за бойкот ігор, називають декілька причин. Їх опоненти говорять про недоцільність таких заходів.
Російська опозиція закликає ЄС бойкотувати Олімпіаду в Сочі

Російська опозиція закликає ЄС бойкотувати Олімпіаду в Сочі 01.10.2013

Присутність на зимових іграх гостей високого рангу з Євросоюзу розцінюватиметься як підтримка Путіна, заявив екс-прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов.
Слабкість російської держави - теракт у Домодєдово в дзеркалі європейських ЗМІ

"Слабкість російської держави" - теракт у Домодєдово в дзеркалі європейських ЗМІ 26.01.2011

У середу європейські газети вийшли зі статтями про трагедію в Домодєдово на титульних сторінках. У багатьох коментарях ставиться запитання про те, наскільки безпечними будуть Олімпіада в Сочі-2014 та ЧС-2018.
Сочі-2014: гроші не мають значення

Сочі-2014: гроші не мають значення 08.11.2010

У передмістях Сочі ще не збудовано й половини об’єктів до Олімпійських ігор 2014 року. Однак вже нині зрозуміло: російські ігри стануть найдорожчими в історії зимових олімпіад. Кошторис проекту продовжує зростати.
Правозахисники: проблеми підготовки до Сочі-2014 замовчуються

Правозахисники: проблеми підготовки до Сочі-2014 замовчуються 04.03.2010

Російським журналістам не дозволяють вільно говорити про Олімпіаду в Сочі 2014 року, стверджують представники «Репортерів без кордонів». Головні табу з боку Кремля – примусове виселення місцевих мешканців та екологія.