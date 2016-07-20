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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сочі-2014".
Зимові Олімпійські ігри 2014 відбулись у російському місті Сочі з 7 до 23 лютого 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У середу європейські газети вийшли зі статтями про трагедію в Домодєдово на титульних сторінках. У багатьох коментарях ставиться запитання про те, наскільки безпечними будуть Олімпіада в Сочі-2014 та ЧС-2018.