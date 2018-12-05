 Соціал-демократ Франс Тіммерманс став кандидатом в президенти Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Соціал-демократ Франс Тіммерманс став кандидатом в президенти Єврокомісії

Європейські соціал-демократи обрали Франса Тіммерманса своїм головним кандидатом на виборах до Європарламенту - 2019. Тіммермас претендуватиме на посаду голови Єврокомісії.

Франс Тіммерманс

Франс Тіммерманс

Європейські соціал-демократи у суботу, 8 грудня, обрали своїм головним кандидатом на виборах до Європарламенту, що відбудуться 2019 року, голландця Франса Тіммерманса, передає агенція dpa. Під час з'їзду Партії європейських соціалістів у Лісабоні близько тисячі делегатів підтримали його кандидатуру як лідера на виборчих перегонах, котрий претендуватиме на посаду президента Єврокомісії. Зараз він обіймає посаду віце-президента Європейської комісії.

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Колишній міністр закордонних справ Нідерландів 57-річний Тіммерманс не мав конкурентів серед європейських соціал-демократів після того, як віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу словак Марош Шефчович вирішив не висувати свою кандидатуру. Головним суперником Тіммерманса у боротьбі за посаду голови Єврокомісії стане німець  Манфред Вебер (Manfred Weber) з Європейської народної партії (ЄНП), яка об'єднує в Європарламенті консервативні політичні сили країн ЄС. Окрім того, своїх кандидатів висувають і менші партії, такі як Зелені чи ліберали. Чинний голова ЄК Жан-Клод Юнкер більше не хоче претендувати на цю посаду.

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