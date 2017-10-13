На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СДПА".

Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) – політична партія в Австрії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СДПА". Соціал-демократична партія Австрії є однією з найстаріших політичних сил країни. Її було засновано 1889 року. З 2016 року головою партії є Крістіан Керн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.