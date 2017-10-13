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Соціал-демократична партія Австрії (СДПА)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СДПА".

Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) – політична партія в Австрії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СДПА". Соціал-демократична партія Австрії є однією з найстаріших політичних сил країни. Її було засновано 1889 року. З 2016 року головою партії є Крістіан Керн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрія перед виборами: відра бруду на партнерів по коаліції

Австрія перед виборами: відра бруду на партнерів по коаліції 13.10.2017

Цьогорічні парламентські вибори в Австрії вже здобули славу найбрудніших з часів Другої світової війни. Поки коаліційні партнери поливають одне одного брудом, у виграші - праві популісти.
Парламент Австрії дав зелене світло достроковим виборам

Парламент Австрії дав "зелене світло" достроковим виборам 13.07.2017

Консервативна Австрійська народна партія міністра закордонних справ Себастіана Курца має найбільші шанси на перемогу на дострокових виборах восени.
Канцлер Австрії відкинув ідею дострокових виборів

Канцлер Австрії відкинув ідею дострокових виборів 12.05.2017

Канцлер Крістіан Керн заявив про готовність і надалі очолювати уряд та шукати підтримки ситуативної більшості в парламенті, якщо Австрійська народна партія вийде з коаліції.
Правлячим партіям Австрії вдалось домовитись і зберегти коаліцію

Правлячим партіям Австрії вдалось домовитись і зберегти коаліцію 30.01.2017

Соціал-демократична партія Австрії і Австрійська народна партія домовились про програму спільної роботи на наступні півтора року. Якби цього не сталось, в країні відбулись би дострокові вибори.

Австрійський канцлер вирішив почати в країні екологічну революцію

Австрійський канцлер вирішив почати в країні екологічну революцію 11.01.2017

Глава австрійського уряду Крістіан Керн анонсував екологічний поворот у політиці та економіці. За його планом, в альтернативну енергетику країни мають інвестувати десятки мільярдів євро.
Президентські вибори в Австрії: боротьба за голоси мігрантів

Президентські вибори в Австрії: боротьба за голоси мігрантів 22.05.2016

Австрія у неділю обирає нового президента. Як "зелений" Ван дер Беллен, так і правий популіст Гофер прагнуть заручитись підтримкою з боку мігрантів. Переважно йдеться про вихідців з балканських країн.
Крістіан Керн став новим канцлером Австрії

Крістіан Керн став новим канцлером Австрії 17.05.2016

Канцлер обіцяє, що Соціал-демократична партія, яку він представляє, "не продасть душу" заради того, щоб залишитися при владі.
Очільник залізниці Крістіан Керн стане новим канцлером Австрії

Очільник залізниці Крістіан Керн стане новим канцлером Австрії 13.05.2016

За словами виконуючого обов'язки голови Соціал-демократичної партії Австрії Міхаеля Гойпля, рішення про призначення канцлером Крістіана Керна вже ухвалене. Церемонія приведення до присяги відбудеться 17 травня.