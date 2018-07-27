 Соціалісти Педро Санчеса перемагають на виборах в Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Новини

Соціалісти Педро Санчеса перемагають на виборах в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії, за попередніми даними, перемагають соціалісти чинного прем'єра Педро Санчеса. Однак сформувати більшість їм буде складно, попереджають оглядачі.

Педро Санчес, лідер Соціалістичної робітничої партії Іспанії, після голосування на парламентських виборах

Педро Санчес, лідер Соціалістичної робітничої партії Іспанії, після голосування на парламентських виборах

Соціалістична робітнича партія очільника уряду Педро Санчеса перемагає на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися у неділю, 10 листопада. Про це свідчать результати екзитполу, який провів іспанський телеканал RTVE.

Дані дослідження свідчать, що соціалісти здобувають близько 27,3 відсотка голосів виборців. Це вже друга поспіль впевнена перемога партії Санчеса на парламентських виборах - попереднього разу соціалісти здобули більшість у парламенті під час виборів у квітні цього року.

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Водночас консервативна Народна партія дещо покращує свій результат у порівнянні із результатом попередніх виборів. Цій партії прогнозують 20,1 відсотка, що дасть їй змогу стати другою за кількістю депутатів фракцією іспанського парламенту.

Втім, оскільки обидві партії ще до виборів виключили можливість утворення спільної коаліції, формування дієздатної більшості буде вкрай ускладненим, пише інформаційне агентство dpa.

Також, за попередніми данними, суттєво покращити свій результат на цих виборах, перемістившись з п'ятої на третю позицію, змогли правопопулісти з партії "Вокс". Такий результат може забезпечити їм від 56 до 59 місць у парламенті - майже вдвічі кращий показник, ніж було за підсумками квітневого голосування.

Лівий альянс "Подемос" у порівнянні з квітневими результатами суттєво втрачає і може розраховувати на 30-34 крісла в парламенті. Ще одна політична сила, яка відчутно втратила на цих виборах - це ліберальна сила "Громадяни", які замість 57 мандатів тепер отримають до 15 парламентських крісел, пише інформаційне агентство Reuters.

Нагадаємо, що 18 вересня у Іспанії оголосили дострокові вибори через відсутність більшості у парламенті. Ще у липні парламент не зміг повторно призначити Санчеса прем'єр-міністром країни - через це він залишався у статусі виконувача обов'язків голови уряду.

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