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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальні мережі".
Соціальні мережі в інтернеті почали набувати широкої популярність на початку 2000-х років. До найвідоміших соціальних мереж відносяться Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, ВКонтакте, LinkedIn. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рейтинги Володимира Зеленського сягнули небачених висот, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українського президента також підтримують за кордоном. Як Зеленському вдалося знову опинитися на піку популярності і як піар-успіх президента допомагає державі протистояти РФ?
YouTube-канал Pasta Grannies розповідає історії літніх жінок, які люблять готувати. 87-річна Марія Арньяні робить домашню пасту. Вона щаслива, що людям подобаються її страви. "Коли я готую, то не думаю ні про що інше", - каже Марія. Дивіться самі!
Українські ЗМІ і соціальні мережі рясніють повідомленнями про щеплення від COVID-19 депутатів і публічних осіб залишками вакцини. У Німеччині такі випадки призводять до скандалів, а урядова коаліція планує штрафи.