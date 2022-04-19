Соціальні мережі

Італійські бабусі стають зірками соцмереж, готуючи домашню пасту (18.08.2021)

YouTube-канал Pasta Grannies розповідає історії літніх жінок, які люблять готувати. 87-річна Марія Арньяні робить домашню пасту. Вона щаслива, що людям подобаються її страви. "Коли я готую, то не думаю ні про що інше", - каже Марія. Дивіться самі!