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Соціальні мережі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальні мережі".

Соціальні мережі в інтернеті почали набувати широкої популярність на початку 2000-х років. До найвідоміших соціальних мереж відносяться Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, ВКонтакте, LinkedIn. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від шоумена до головнокомандувача: феномен Зеленського (19.04.2022) 19.04.2022

Рейтинги Володимира Зеленського сягнули небачених висот, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українського президента також підтримують за кордоном. Як Зеленському вдалося знову опинитися на піку популярності і як піар-успіх президента допомагає державі протистояти РФ?
Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter 14.04.2022

Американський мільярдер пропонує за Twitter понад 40 мільярдів доларів. Після покупки глава Tesla планує вивести Twitter із біржі.
Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.
Ердоган назвав соціальні мережі загрозою для демократії

Ердоган назвав соціальні мережі загрозою для демократії 11.12.2021

Одним з основних джерел загрози демократії є соцмережі, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, влада Туреччини намагається захистити людей від брехні та дезінформації.

Facebook відмовляється від технології розпізнавання облич

Facebook відмовляється від технології розпізнавання облич 02.11.2021

Facebook більше не пропонуватиме відмічати друзів на фотографіях і відео. Дані про обличчя користувачів видалять через "усе більше занепокоєння суспільства" і відсутність регулювання технології.

Італійські бабусі стають зірками соцмереж, готуючи домашню пасту (18.08.2021) 18.08.2021

YouTube-канал Pasta Grannies розповідає історії літніх жінок, які люблять готувати. 87-річна Марія Арньяні робить домашню пасту. Вона щаслива, що людям подобаються її страви. "Коли я готую, то не думаю ні про що інше", - каже Марія. Дивіться самі!

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку 28.07.2021

Під час пандемії деякі люди переживають різкі зміни настрою, дратівливість й інші симптоми депресії. Епідеміологиня Еліз Пол зазначає - люди мають звертати на це увагу.
Баварський водоспад рятують від інстаграмерів

Баварський водоспад рятують від інстаграмерів 02.07.2021

У світі залишається дедалі менше райських куточків. У Німеччині зараз екстрено рятують один із них - від натовпів інфлюенсерів і тревел-блогерів.
Медіаманіпуляції в Україні: як боротися із внутрішніми загрозами

Медіаманіпуляції в Україні: як боротися із внутрішніми загрозами 01.06.2021

Навала дезінформації, фейки, тролі та боти у соцмережах стали звичними реаліями українського медіапростору. Маніпулятивними технологіями не гребують і рейтингові політичні сили. Як з цим бути?
Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів

Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів 05.05.2021

Інтернет-компанії ганьблять Америку блокуванням його сторінок у соціальних мережах, переконаний експрезидент США Дональд Трамп.
Facebook залишив акаунт Трампа заблокованим

Facebook залишив акаунт Трампа заблокованим 05.05.2021

Заборона на доступ колишнього президента США Дональда Трампа до соцмережі Facebook буде чинною і надалі. Утім, рішення про безстрокові санкції щодо Трампа мають переглянути, вирішили в компанії.

Замість Twitter: Трамп публікуватиме свої думки на власному сайті

Замість Twitter: Трамп публікуватиме свої думки на власному сайті 05.05.2021

Після блокування облікових записів Дональда Трампа у Twitter та Facebook, експрезидент США почав ділитися своїми думками у схожому на стрічку Twitter особистому блозі.
Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW

Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW 19.04.2021

У Росії повідомлення провідних політиків регулярно виставляються на платфомах накрутки лайків і репостів. DW з'ясувала, які акаунти там купують просування в соціальних мережах і скільки це коштує.
Дані 533 мільйонів користувачів Facebook знайшли у мережі

Дані 533 мільйонів користувачів Facebook знайшли у мережі 04.04.2021

Телефонні номери, адреси електронної пошти та інші дані сотень мільйонів користувачів Facebook були безкоштовно оприлюднені на форумі хакерів. Facebook каже, що йдеться про витік даних дворічної давнини.
Щеплення депутатів: соціальна реклама або зловживання службовим становищем?

Щеплення депутатів: соціальна реклама або зловживання службовим становищем? 12.03.2021

Українські ЗМІ і соціальні мережі рясніють повідомленнями про щеплення від COVID-19 депутатів і публічних осіб залишками вакцини. У Німеччині такі випадки призводять до скандалів, а урядова коаліція планує штрафи.
В Австралії ухвалили закон, який зобов'язує Facebook і Google домовлятися зі ЗМІ

В Австралії ухвалили закон, який зобов'язує Facebook і Google домовлятися зі ЗМІ 25.02.2021

В Австралії Facebook і Google законодавчо зобов'язали проводити переговори із засобами масової інформації щодо плати за їхні новини, які публікуються на цих платформах.
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