Соціальний захист

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (15.01.2020)

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам? І чому мало хто з німців спекулює на цьому?