Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Соціальний захист

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Соціальний захист".

Під соціальним захистом розуміють підтримку з боку держави окремих громадян, котрі через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міні-будиночки для безпритульних у Німеччині (17.02.2022) 17.02.2022

Усього три квадратних метри житлової площі можуть повністю змінити життя людини, коли вона - безпритульна. Саме тому благодійний проєкт Little Home у Німеччині надає міні-контейнери під житло для безхатьків.
Зеленський підписав указ про соцзахист ветеранів та сімей загиблих на Донбасі

Зеленський підписав указ про соцзахист ветеранів та сімей загиблих на Донбасі 11.09.2021

Володимир Зеленський підписав указ щодо соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали Україну. Йдеться про поліпшення їхніх житлових умов.

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм?

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм? 13.08.2021

Прем'єр України Денис Шмигаль пообіцяв знизити тариф на електроенергію для населення. Але юрособи платитимуть за струм більше, що призведе до зростання цін на харчі та побутові й інші товари, вважають експерти.
Експеримент у Німеччині: 1200 євро щомісяця - просто так

Експеримент у Німеччині: 1200 євро щомісяця - просто так 01.06.2021

У Німеччині розпочинається експеримент: упродовж трьох років обрані учасники дослідження отримуватимуть 1200 євро щомісяця. Все, що їм треба робити, - відповідати на запитання вчених.
Коронавірус і секс за гроші: німецькі повії можуть повертатися до роботи

Коронавірус і секс за гроші: німецькі повії можуть повертатися до роботи 14.09.2020

Пандемія коронавірусу сильно вдарила по галузі надання секс-послуг. Через півроку після заборони німецькі повії знову можуть повернутися до свого ремесла.

Волонтерські ініціативи на Донбасі (19.08.2020) 19.08.2020

До Всесвітнього дня гуманітарної допомоги DW підготувала добірку про волонтерські ініціативи на Донбасі. Поки політики топчуться на місці, волонтери надають реальну допомогу місцевому населенню та військовим.
Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео) 15.01.2020

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам?

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (15.01.2020) 15.01.2020

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам? І чому мало хто з німців спекулює на цьому?

Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей - #LocalHeroes (07.01.2020) 07.01.2020

Протестантський пастор Геннадій Мохненко - легендарна постать у Маріуполі. Він став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі "Республіка Пілігрим" прихисток і допомогу знайшли тисячі хлопців та дівчат з вулиці. DW побувала в гостях у "маріупольського Макаренка".
Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (відео)

Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (відео) 06.01.2020

У Німеччині люди на візках майже не обмежені у своєму пересуванні. DW разом з двома учасницями чемпіонату світу з танців на візках перевірила, наскільки вулиці і тарнспорт у Бонні пристосовані до їхніх потреб.

Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (06.01.2019) 06.01.2020

Людям з інвалідністю пересуватися українськими містами вкрай незручно. Тим часом у Німеччині люди на візках майже не обмежені у своєму пересуванні. DW разом з двома учасницями чемпіонату світу з танців на візках з Мінська перевірила, наскільки міський транспорт, пішохідні зони та громадські місця у Бонні пристосовані до їхніх потреб.

Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео)

Як вижити на прожитковий мінімум - експеримент DW (відео) 23.12.2019

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.

Прожитковий мінімум 2020: життя чи виживання - експеримент DW (20.12.2019) 20.12.2019

Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW.
Як німці від усього на світі страхуються (відео)

Як німці від усього на світі страхуються (відео) 06.12.2019

Середньостатистичний німець має по п'ять страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття. Німці також вдаються до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди чи програш у лотерею.

Як німці від усього на світі страхуються (05.12.2019) 05.12.2019

У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.
Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО

Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО 04.12.2019

Законопроєкт з врегулювання виплат пенсій мешканцям Криму й ОРДЛО його автори вважають кроком до реінтеграції цих територій. Водночас вони визнають: виплати готівкою за місцем проживання на цих територіях ще неможлива.
Інші статті