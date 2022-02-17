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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Соціальний захист".
Під соціальним захистом розуміють підтримку з боку держави окремих громадян, котрі через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам? І чому мало хто з німців спекулює на цьому?
Протестантський пастор Геннадій Мохненко - легендарна постать у Маріуполі. Він став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі "Республіка Пілігрим" прихисток і допомогу знайшли тисячі хлопців та дівчат з вулиці. DW побувала в гостях у "маріупольського Макаренка".
Людям з інвалідністю пересуватися українськими містами вкрай незручно. Тим часом у Німеччині люди на візках майже не обмежені у своєму пересуванні. DW разом з двома учасницями чемпіонату світу з танців на візках з Мінська перевірила, наскільки міський транспорт, пішохідні зони та громадські місця у Бонні пристосовані до їхніх потреб.
У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.