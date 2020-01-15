 Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.01.2020

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Економіка

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам?

Чи можна прожити на соціалку у ФРН? (picture alliance/dpa/)

Чи можна прожити на соціальну допомогу в ФРН?

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Прожити на "соціалку" у ФРН справді можна. При цьому мало хто з німців на цьому спекулює, і нині рівень безробіття в країні найнижчий з часів возз’єднання Німеччини - менше п’яти відсотків.

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