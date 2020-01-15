Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам?
Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Прожити на "соціалку" у ФРН справді можна. При цьому мало хто з німців на цьому спекулює, і нині рівень безробіття в країні найнижчий з часів возз’єднання Німеччини - менше п’яти відсотків.
Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент DW. (23.12.2019)
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (07.03.2019)
Навіть на пенсії багато німців не припиняють працювати. Одні не хочуть сидіти склавши руки, в інших занадто маленька пенсія. На яку суму можна підпрацьовувати? DW про правила в Німеччині. (29.07.2019)
Мінімальна зарплата в Україні зросте до 3723 гривень з 2018 року. На що це вплине та чим "мінімалка" відрізняється від прожиткового мінімуму? (08.12.2017)
Скорочення кількості одержувачів соцдомоги пов'язане зі зниженням кількості шукачів притулку. (29.11.2017)