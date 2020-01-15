Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Прожити на "соціалку" у ФРН справді можна. При цьому мало хто з німців на цьому спекулює, і нині рівень безробіття в країні найнижчий з часів возз’єднання Німеччини - менше п’яти відсотків.

