 Соцмережа Twitter блокує сторінки правих екстремістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

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Новини

Соцмережа Twitter блокує сторінки правих екстремістів

Соцмережа Twitter заблокувала облікові записи правоекстремістського руху ідентаристів. Причина - порушення правил Twitter стосовно підтримки тероризму та насильницького екстремізму.

Соцмережа Twitter блокує сторінки правих екстремістів

Соцмережа Twitter блокує сторінки правих екстремістів

Соцмережа Twitter заблокувала сторінки, пов'язані із правоекстремістським рухом ідентаристів. Його прибічники відстоюють етноплюралізм і виступають проти ісламу та міграції.

З 10 липня сторінки німецького відгалуження руху ідентаристів та акаунт відомого австрійського члена цього руху Мартіна Зельнера (Martin Sellner) вже недоступні.

За даними представників руху, також заблоковані сторінки його організацій у Франції, Італії, Данії та Великобританії.

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Речник Twitter у суботу, 11 липня, підтвердив агенції новин dpa факт блокування цих сторінок. За його словами, причиною цього стали порушення правил Twitter. Згідно з ними, у соцмережі заборонені повідомлення із підтримкою тероризму чи насильницького екстремізму. У разі цих порушень обліковий запис буде "назавжди заблокований". Утім, власники цих сторінок можуть оскаржити блокування.

Сторінка німецької організації руху ідентаристів налічувала близько 30 тисяч підписників, а Зельнера - майже 40 тисяч. У Німеччині організація перебуває під наглядом Федерального відомства із захисту конституції. За оцінками, у ФРН налічується близько 600 членів цього руху.

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Інші соцмережі - Facebook та Instagram - вже заборонили цей рух на своїх платформах. Однак профілі руху ідентаристів все ще доступні на YouTube.

Правоекстремістський рух ідентаристів був заснований після Другої світової війни у Франції та згодом поширився на інші країни. Його прихильники заявляють про право європейців та народів європейського походження на культуру та території, які, як стверджується, належать виключно їм. Учасники цього руху виступають проти міграції та ісламу. Деякі з них відкрито відстоюють ідеї ксенофобії та расизму.

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