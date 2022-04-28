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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Софія".
Софія є столицею Болгарії. Кількість населення становить приблизно 1,4 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.
Голова неурядової організації "УкраїнаПрайд" Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю. ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Володимира Зеленського захисту їхніх прав.
ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Зеленського захисту їхніх прав та ухвалення законопроєкту проти дискримінації. 31-річна правозахисниця та голова неурядової організації УкраїнаПрайд Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю.