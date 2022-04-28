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Софія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Софія".

Софія є столицею Болгарії. Кількість населення становить приблизно 1,4 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову

Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову 28.04.2022

Софія через "ускладнення ситуації" у Молдові рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок до цієї країни.

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу 27.04.2022

Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.
Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії

Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії 22.01.2022

Повітряний простір Болгарії патрулюватимуть також іспанські та нідерландські винищувачі. Таке рішення ухвалено на тлі напруги в Чорноморському регіоні через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

Мій вибір: життя без алкоголю (05.01.2022) 05.01.2022

Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.
NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами

NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами 09.12.2021

Влітку до Польщі виїхав колишній авіадиспетчер мінського аеропорту, який передав пілоту Ryanair наказ здійснити екстрену посадку через загрозу вибуху, повідомляє американське видання The New York Times.
Затриманій у Мінську росіянці Софії Сапезі загрожує шість років ув'язнення

Затриманій у Мінську росіянці Софії Сапезі загрожує шість років ув'язнення 05.12.2021

Софію Сапегу разом із Романом Протасевичем зняли з літака у Білорусі ще в травні 2021 року. Їй інкримінують "розпалювання ворожнечі" і можуть кинути за ґрати на шість років.
ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську

ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську 04.09.2021

Свої висновки про примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить в листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже найближчими тижнями.
Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТК-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (відео)

Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТК-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (відео) 05.08.2021

Голова неурядової організації "УкраїнаПрайд" Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю. ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Володимира Зеленського захисту їхніх прав.

Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТ-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (04.08.2021) 04.08.2021

ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Зеленського захисту їхніх прав та ухвалення законопроєкту проти дискримінації. 31-річна правозахисниця та голова неурядової організації УкраїнаПрайд Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю.

Романа Протасевича привели на брифінг МЗС Білорусі

Романа Протасевича привели на брифінг МЗС Білорусі 14.06.2021

Роман Протасевич заявив, що "відмінно почувається". Одна з присутніх на брифінгу журналісток заявила, що не вірить "жодному його слову", ще кілька співробітників ЗМІ покинули пресцентр.
Голова Європарламенту хоче розміщення фото Протасевича в аеропортах ЄС

Голова Європарламенту хоче розміщення фото Протасевича в аеропортах ЄС 30.05.2021

На думку Давіда Сассолі, перша реакція ЄС на примусову посадку літака Ryanair і затримання Романа Протасевича була "сильною і одностайною".
Росіянку Софію Сапегу вперше після затримання відвідав адвокат

Росіянку Софію Сапегу вперше після затримання відвідав адвокат 29.05.2021

До громадянки Росії Софії Сапеги на шостий день після її затримання в Мінську зміг потрапити адвокат. Дівчина журналіста Романа Протасевича розповіла юристу, що фізичне насильство щодо неї не застосовували.
У Білорусі дівчину Протасевича взяли під варту на два місяці

У Білорусі дівчину Протасевича взяли під варту на два місяці 26.05.2021

Софію Сапегу зняли з літака Ryanair разом з Романом Протасевичем. Провладні білоруські канали оприлюднили відео, на якому вона каже, що нібито є редакторкою Telegram-каналу, який публікує особисті дані силовиків.
Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС 17.11.2020

Причиною блокування Софією європейських прагнень Скоп'є стали невирішені питання щодо історії та мови, пояснили в МЗС Болгарії.
19-річна полячка Іга Швьонтек блискуче виграла Roland Garros 2020

19-річна полячка Іга Швьонтек блискуче виграла Roland Garros 2020 10.10.2020

У фіналі Roland Garros польська тенісистка Іга Швьонтек впевнено перемогла американку Софію Кенін з рахунком 6:4, 6:1.
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