СОТ уперше очолюватиме жінка

Нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала обрана генеральною директоркою СОТ. Цю посаду вона обійматиме з 1 березня 2021 року по 31 серпня 2025 року.
Уперше за весь час існування Світової організації торгівлі (СОТ) цю міжнародну організації очолить жінка. У понеділок, 15 лютого, Генеральна Рада СОТ під час спеціального засідання проголосувала за обрання представниці Нігерії Нгозі Оконджо-Івеали генеральною директоркою СОТ.
У своїй заяві новообрана очільниця міжнародної організації сказала, що її першочерговим завданням буде швидке подолання економічних і медичних наслідків пандемії COVID-19 і "реалізація політичних заходів, які нам необхідні для того, щоб глобальна економіка знову почала розвиватися". "Наша організація стикається з великою кількістю проблем, але, працюючи разом, ми можемо колективно зробити СОТ сильнішою, гнучкішою і краще пристосованою до реалій сьогодення", - сказала 66-річна Нгозі Оконджо-Івеала.
Вона розпочне виконувати обов'язки гендиректорки СОТ 1 березня. Термін її повноважень спливає 31 серпня 2025 року, однак його можуть подовжити, йдеться в повідомленні на сайті СОТ.
Попередній гендиректор СОТ Роберто Азеведо залишив посаду 31 серпня 2020 року, не допрацювавши рік до кінця свого другого терміну, офіційно - через особисті причини. Він очолював СОТ з вересня 2013 року, його другий чотирирічний термін почався у вересні 2017 року, нагадує інформагенція "Інтерфакс".
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