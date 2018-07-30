СОТ відхилила скаргу України проти РФ щодо залізничного обладнання

Світова організація торгівлі (СОТ) не знайшла порушень за позовом України щодо обмеження на поставки до Росії вагонів і стрілочних переводів. Відповідне рішення СОТ ухвалила в понеділок, 30 липня, повідомляє інформагенція Reuters. Інформацію підтвердили агентству "Інтерфакс" у міністерстві економічного розвитку РФ. Тепер сторони мають 60 днів, щоб подати апеляцію.

Нагадаємо, що в жовтні 2015 року Україна подала позов до СОТ, вважаючи, що Росія з 2013 року необґрунтовано запровадила обмеження на поставку вагонів та іншого залізничного обладнання з України. На думку скаржника, вони стосувалися продукції Крюківського вагонобудівного заводу, Дніпропетровського заводу стрілочних переводів, "Азовзагальмаш" і Харківського машинобудівного заводу "ФЕД". Через ці дії РФ експорт з України залізничного обладнання скоротився з 1,7 мільярда доларів США в 2013 році до 51 мільйона доларів у січні-липні 2015 року.

Україна неодноразово намагалася вирішити питання на рівні відповідних комітетів Світової організації торгівлі, але безуспішно, тому вдалася до процедури врегулювання суперечок в СОТ. У свою чергу, в мінекономрозвитку Росії обґрунтовують обмеження постачання української продукції проблемами з її сертифікацією. Москва вважає, що діє цілком у рамках правил СОТ.