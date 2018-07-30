 СОТ відхилила скаргу України проти РФ щодо залізничного обладнання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

СОТ відхилила скаргу України проти РФ щодо залізничного обладнання

Світова організація торгівлі відхилила скаргу України щодо обмеження Росією поставок українського залізничного обладнання.

СОТ відхилила скаргу України проти РФ щодо залізничного обладнання

Світова організація торгівлі (СОТ) не знайшла порушень за позовом України щодо обмеження на поставки до Росії вагонів і стрілочних переводів. Відповідне рішення СОТ ухвалила в понеділок, 30 липня, повідомляє інформагенція Reuters. Інформацію підтвердили агентству "Інтерфакс" у міністерстві економічного розвитку РФ. Тепер сторони мають 60 днів, щоб подати апеляцію.

DW.COM

Арбітражна комісія СОТ виявила, що заборона з боку Росії не відповідає міжнародним стандартам для такого кроку. Заборона носить дискримінаційний характер, вважають у організації. (19.08.2016)

До органу з вирішення торговельних суперечок Світової організації торгівлі надійшов від Російської Федерації позов проти України через обмеження на російські товари та послуги на українському ринку. (20.05.2017)

Нагадаємо, що в жовтні 2015 року Україна подала позов до СОТ, вважаючи, що Росія з 2013 року необґрунтовано запровадила обмеження на поставку вагонів та іншого залізничного обладнання з України. На думку скаржника, вони стосувалися продукції Крюківського вагонобудівного заводу, Дніпропетровського заводу стрілочних переводів, "Азовзагальмаш" і Харківського машинобудівного заводу "ФЕД". Через ці дії РФ експорт з України залізничного обладнання скоротився з 1,7 мільярда доларів США в 2013 році до 51 мільйона доларів у січні-липні 2015 року.

Україна неодноразово намагалася вирішити питання на рівні відповідних комітетів Світової організації торгівлі, але безуспішно, тому вдалася до процедури врегулювання суперечок в СОТ. У свою чергу, в мінекономрозвитку Росії обґрунтовують обмеження постачання української продукції проблемами з її сертифікацією. Москва вважає, що діє цілком у рамках правил СОТ.

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