 Сотні тисяч людей відвідали благодійний концерт на підтримку Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

Сотні тисяч людей відвідали благодійний концерт на підтримку Венесуели

На концерт Venezuela Live Aid у Колумбії прийшли сотні тисяч людей, у тому числі тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо. Уряд Мадуро організував свій фестиваль під гаслом "Руки геть від Венесуели".

Хуан Гуайдо на благодійному концерті Venezuela Live Aid

Хуан Гуайдо на благодійному концерті Venezuela Live Aid

Сотні тисяч людей відвідали благодійний концерт на підтримку Венесуели, який відбувся у п'ятницю, 22 лютого, в колумбійському місті Кукута поблизу венесуельського кордону, інформує агенція новин dpa. За оцінками, на концерті були присутні до 320 тисяч відвідувачів. Захід, організований британським мільярдером Річардом Бренсоном, відвідав і тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, а також президенти Колумбії, Чилі та Парагваю.

Засновник групи компаній Virgin, британський підприємець Річард Бренсон розраховує упродовж 60 днів зібрати близько 100 мільйонів доларів США на гуманітарну допомогу Венесуелі. Саме цій меті і мав слугувати концерт Venezuela Live Aid.

У свою чергу, венесуельський уряд організував з іншого боку кордону альтернативний концерт під гаслом "Руки геть від Венесуели". На захід, що пройшов на відстані приблизно 300 метрів від благодійного концерту, зібралися близько 2500 осіб, повідомляє агенція AFP.

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Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією. (21.02.2019)

Після того, як Ніколас Мадуро наказав закрити кордон Венесуели з Бразилією, там стались сутички між військовими та цивільними. Хуан Гуайдо розпорядився відкрити перехід. (22.02.2019)

В інтерв'ю DW тимчасовий президент Венесуели звинуватив режим Мадуро в гуманітарній кризі в країні і закликав військових не перешкоджати доставці міжнародної гуманітарної допомоги. (12.02.2019)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликає своїх прибічників допомогти доставити в країну американську гуманітарну допомогу. (17.02.2019)

Раніше глава Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився закрити кордон з Бразилією, уряд якої заявив про намір поставити гуманітарну допомогу в сусідню країну. Тимчасово закриті також три мости на кордоні з Колумбією. Уряд Мадуро намагається блокувати поставки з цієї країни американської гуманітарної допомоги, про яку просила опозиція. На думку Мадуро, поставки гуманітарних вантажів зі США можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Опозиціонери планують розпочати постачання допомоги 23 лютого.

Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадуро. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.  Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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