Сотні тисяч людей відвідали благодійний концерт на підтримку Венесуели, який відбувся у п'ятницю, 22 лютого, в колумбійському місті Кукута поблизу венесуельського кордону, інформує агенція новин dpa. За оцінками, на концерті були присутні до 320 тисяч відвідувачів. Захід, організований британським мільярдером Річардом Бренсоном, відвідав і тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, а також президенти Колумбії, Чилі та Парагваю.

Засновник групи компаній Virgin, британський підприємець Річард Бренсон розраховує упродовж 60 днів зібрати близько 100 мільйонів доларів США на гуманітарну допомогу Венесуелі. Саме цій меті і мав слугувати концерт Venezuela Live Aid.

У свою чергу, венесуельський уряд організував з іншого боку кордону альтернативний концерт під гаслом "Руки геть від Венесуели". На захід, що пройшов на відстані приблизно 300 метрів від благодійного концерту, зібралися близько 2500 осіб, повідомляє агенція AFP.

Раніше глава Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився закрити кордон з Бразилією, уряд якої заявив про намір поставити гуманітарну допомогу в сусідню країну. Тимчасово закриті також три мости на кордоні з Колумбією. Уряд Мадуро намагається блокувати поставки з цієї країни американської гуманітарної допомоги, про яку просила опозиція. На думку Мадуро, поставки гуманітарних вантажів зі США можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Опозиціонери планують розпочати постачання допомоги 23 лютого.

Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадуро. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.