 Сотні постраждалих і троє засуджених: сумні підсумки кельнської новорічної ночі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

Сотні постраждалих і троє засуджених: сумні підсумки кельнської новорічної ночі

Після масових сексуальних домагань і пограбувань жінок у Кельні в новорічну ніч 2015-2016 вдалося засудити тільки трьох нападників.

Кельн

Натовп людей біля Кельнського собору 31 грудня 2015 року

Притягнення до відповідальності чоловіків, які нападали на жінок у Кельні в новорічну ніч 2015-2016, закінчилося з незначними результатами. Хоча понад 600 жінок заявили в поліції про сексуальні домагання й пограбування, притягти до відповідальності вдалося тільки трьох нападників. Про це в понеділок, 11 березня, пише інтернет-видання Spiegel Online із посиланням на документи окружного суду в Кельні.

"Загалом результат розчаровує. Ситуація безладу новорічної ночі призвела до труднощів із доказовою базою", - цитує Spiegel Online речника суду Вольфґанґа Шорна (Wolfgang Schorn). За його словами, через це було дуже важко довести вину конкретних осіб.

Після масових нападів і крадіжок у районі залізничного вокзалу Кельна прокуратура проводила розслідування щодо 290 підозрюваних. Однак тільки 52-м із них оголосили про підозру в рамках 43 проваджень. Переважна більшість підозрюваних походять із Алжиру, Марокко й Іраку.

Згодом шість проваджень закрили, тому що не змогли встановити місцеперебування підозрюваних. 37 проваджень вдалося довести до кінця. У 32 випадках суди винесли вироки.

У більшості справ ішлося про пограбування, крадіжки й купівлю крадених речей. Двох зловмисників засудили умовно. Найбільше покарання отримав 30-річний алжирець, якого засудили до року й 11 місяців за ґратами за крадіжку із застосуванням насильства.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2016 року в Кельні й кількох інших німецьких та європейських містах було скоєно масові напади на жінок. Ці події мали широкий суспільний резонанс у ФРН. Після того урядова коаліція Німеччини вирішила прискорити депортацію іноземців, які вчинили злочини на території країни.

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