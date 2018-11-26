 Соратниця Меркель виступає за обмеження для російських кораблів в ЄС та США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

Соратниця Меркель виступає за обмеження для російських кораблів в ЄС та США

Російським суднам з регіону Азовського моря мають заборонити заходити в порти ЄС і США, заявила претендентка на пост голови ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Вона також пропонує зменшити купівлю російського газу.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступає за обмеження для російських кораблів

Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступає за обмеження для російських кораблів

Генеральна секретарка партії канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) пропонує заборонити російським суднам з регіону Азовського моря заходити в європейські та американські порти. Про це вона заявила ввечері в неділю, 2 грудня, в ефірі телеканалу ARD.

"Я вважаю, що наша лінія поведінки ще не досягла потрібної жорсткості. Інакше Путін не наважився б на цей крок", - заявила претендентка на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), коментуючи конфлікт в Керченській протоці, цитує агентство Reuters.

DW.COM

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Також вона наголосила на необхідності повернутися до дискусії про необхідність будівництва газопроводу "Північний потік-2". За словами Крамп-Карренбауер, своїми діями в районі Чорного моря Путін сам змусив Брюссель повернутися до цього питання. Вона зазначила, що повна відмова від політичної підтримки проекту є "занадто радикальною", втім Берлін може скоротити обсяги газу, який постачатиметься цим газопроводом.

Нагадаємо, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи засудили інцидент із захопленням кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Уряд ФРН закликає до деескалації ситуації, вимагає звільнення українських моряків, але водночас стримано реагує на заклики Києва посилити свою військову присутність в районі Чорного та Азовського морів.

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