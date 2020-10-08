Сооронбай Жеенбеков готовий піти у відставку з посади президента Киргизстану після нормалізації ситуації в країні. Про це він заявив у четвер, 8 жовтня, в офіційному зверненні до співгромадян. На його думку, треба провести нові парламентські вибори та відправити у відставку попередній уряд. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади, Жеенбеков сам залишить посаду глави держави.

"Для мене жодна посада не варта більше за цілісність держави, єдність народу та спокій суспільства. Нам треба якомога швидше повернути ситуацію в правове русло", - відзначив президент. Для призначення нового уряду потрібні постанови як глави держави, так і парламенту країни.

Нагадаємо, що політична криза в Киргизстані почалася 4 жовтня. Причиною масових протестів стали результати парламентських виборів. Протестувальники увірвалися до будівлі парламенту та звільнили із СІЗО експрезидента Алмазбека Атамбаєва. Пізніше ЦВК визнала результати виборів недійсними.

Події в Киргизстані можуть стати вже третьою революцією за останні 15 років. У 2005 році під час "тюльпанової революції" президентом став один з лідерів опозиції Курманбек Бакієв, а експрезидент Аскар Акаєв утік до Москви. Революція 2010 року була спрямована вже проти Бакієва, який теж був змушений втекти з країни, а президентом став Алмазбек Атамбаєв.