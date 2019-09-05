 Сонячні панелі проти вирубки лісу у Грузії. А в Україні? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 06.09.2019

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Сонячні панелі проти вирубки лісу у Грузії. А в Україні? (відео)

Грузинське село переходить на сонячні панелі для обігріву води, щоб відійти від традиційного опалення дровами. Це має зменшити вирубку лісів у Грузії.

У грузинському селі Івандіді понад сто родин встановили собі сонячні панелі

У грузинському селі Івандіді понад сто родин встановили собі сонячні панелі

Щороку дрова обходяться селянським родинам в середньому в відчутну суму в 200-240 євро, а крім того вирубка лісів стає катастрофою для Грузії. Рішенням можуть стати такі енергоощадні проекти як встановлення сонячних панелей. Коштує нововведення немало, але в результаті заощаджує сімейний бюджет і зберігає довкілля.

 

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