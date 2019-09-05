Сонячні панелі проти вирубки лісу у Грузії. А в Україні? (відео)

Грузинське село переходить на сонячні панелі для обігріву води, щоб відійти від традиційного опалення дровами. Це має зменшити вирубку лісів у Грузії.
Щороку дрова обходяться селянським родинам в середньому в відчутну суму в 200-240 євро, а крім того вирубка лісів стає катастрофою для Грузії. Рішенням можуть стати такі енергоощадні проекти як встановлення сонячних панелей. Коштує нововведення немало, але в результаті заощаджує сімейний бюджет і зберігає довкілля.
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