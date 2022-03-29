Як смартфони можуть призвести до ожиріння?

Якщо ви занадто багато часу проводите за екранами смартфонів та комп'ютерів, то варто почати себе у цьому обмежувати. Синє світло від екранів може викликати бажання поїсти солодкого, встановили дослідники.