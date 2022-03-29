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Що спільного у словосполученнях "фальшивий заєць" чи "бідний лицар"? І те, й інше - назви традиційних німецьких страв. Багато наїдків німецької кухні присмачені ще й народним гумором. Вашій увазі - найцікавіші з них.