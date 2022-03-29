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Солодощі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Солодощі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ritter Sport і далі годуватиме росіян шоколадом

Ritter Sport і далі годуватиме росіян шоколадом 29.03.2022

Вихід німецького виробника шоколаду Ritter Sport з російського ринку призвів би до істотного скорочення обсягів виробництва, що мало б "серйозні наслідки" для компанії, кажуть підприємці.
АМКУ порушив справу стосовно групи компаній ROSHEN

АМКУ порушив справу стосовно групи компаній ROSHEN 21.08.2020

В АМКУ побачили ознаки зловживання монопольним становищем в декого з суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній ROSHEN. Натомість у ROSHEN це заперечують.
У Дрездені представили велетенський різдвяний кекс

У Дрездені представили велетенський різдвяний кекс 07.12.2019

Цьогорічний дрезденський різдвяний кекс - штріцель або штолен - важить 3950 кілограмів. Він майже на 100 кілограмів важчий за торішній, утім рекорд 2013 року нинішній штріцель не перевершив.
5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)

5 причин побувати у Бонні (25.10.2019) 25.10.2019

Бонн увійшов до топ-5 туристичних цілей у 2020 році за версією Lonely Planet. Ось топ-5 причин, чому варто відвідати Бонн.

Найдорожчий у світі шоколад виготовили у Індії (24.10.2019) 24.10.2019

Найдорожчий у світі шоколад за ціною майже 6 тисяч євро за кілограм виготовили у Мумбаї в Індії. Кожна трюфельна цукерка з чорного, молочного або білого шоколаду коштує близько 84 євро.
Як смартфони можуть призвести до ожиріння?

Як смартфони можуть призвести до ожиріння? 01.08.2019

Якщо ви занадто багато часу проводите за екранами смартфонів та комп'ютерів, то варто почати себе у цьому обмежувати. Синє світло від екранів може викликати бажання поїсти солодкого, встановили дослідники.

Фабрика Nutella у Франції тимчасово припинила виробництво

Фабрика Nutella у Франції тимчасово припинила виробництво 22.02.2019

Причиною стала проблема з якістю продукту, деталі якої не розголошуються. У Ferrero зазначають, що шоколадна паста, котра уже доставлена до крамниць, - якісна.

Росія запровадила ембарго на алкоголь, олію і солодощі з України

Росія запровадила ембарго на алкоголь, олію і солодощі з України 29.12.2018

У відповідь на економічні санкції, запроваджені Києвом щодо Росії, Москва вдалася до торговельного ембарго на продовольчі товари, а також деякі промислові товари і сировину з України.
Від Холодного пса до Бідного лицаря - курйозні назви типово німецьких страв

Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв 29.06.2018

Що спільного у словосполученнях "фальшивий заєць" чи "бідний лицар"? І те, й інше - назви традиційних німецьких страв. Багато наїдків німецької кухні присмачені ще й народним гумором. Вашій увазі - найцікавіші з них.

Як їжа стає мистецтвом у руках українки Дарини Косар (21.03.2018) 21.03.2018

Овочі, фрукти, солодощі у руках Дарини Косар перетворюються на маленькі шедеври. Креативну українку вже помітили за кордоном, серед її клієнтів - Louboutin і Кеті Перрі.

Піст по-німецьки: без солодощів, мобільних телефонів і авто (19.02.2018) 19.02.2018

Понад половину німців, згідно з актуальним опитуванням, бодай раз в житті дотримувалися посту. Однак відмовляють вони собі зазвичай не в тому, чого вимагає церква.

Як харків'янка випікає цифрові тістечка за допомогою 3D-принтера (відео)

Як харків'янка випікає "цифрові" тістечка за допомогою 3D-принтера (відео) 06.02.2018

Торти Динари Касько - кулінарні шедеври. Такі вишукані форми шкода їсти. Моделі кулінарних витворів харків'янка друкує на 3D-принтері.

Солодка Німеччина: життя без цукру (не)можливе

Солодка Німеччина: життя без цукру (не)можливе 30.01.2018

З усіх країн Європи саме ФРН може похвалитися найдешевшими солодощами і найвищим рівнем споживання шоколаду. Тисячі відвідувачів Міжнародного ярмарку солодощів у Кельні підтвердили - солодка індустрія переживає бум.

Дизайнерка "цифрових" тістечок з України (16.01.2017) 16.01.2018

Тістечка та торти Динари Касько - це справжні кулінарні шедеври. Настільки вишуканих форм, що їх шкода їсти. Свої моделі харків‘янка створює на комп‘ютері і друкує на 3D-принтері.

Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі (фотогалерея)

Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі (фотогалерея) 12.12.2017

З наближенням Різдва та Нового року в Німеччині дедалі популярнішими стають різдвяні солодощі та напої. DW пропонує ознайомитися з найвідомішими з них.
Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі

Найвідоміші німецькі різдвяні ласощі 12.12.2017

З наближенням Різдва та Нового року в Німеччині дедалі популярнішими стають різдвяні солодощі та напої. DW пропонує ознайомитися з найвідомішими з них.
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