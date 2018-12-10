Солдати Бундесверу зможуть безплатно їздити залізницею в Німеччині

Військові Бундесверу матимуть право безплатно їздити залізницею в Німеччині. Відповідної домовленості досягли в суботу, 17 серпня, під час переговорів представники уряду ФРН і компанії Deutsche Bahn, що є головним оператором залізничних перевезень у Німеччині.

Нові правила набуть чинності з 1 січня 2020 року й стосуватимуться солдатів Бундесверу в формі. Безплатно можна буде їздити як у службових, так і у приватних цілях. У Deutsche Bahn наголосили, що на резервістів ці пільги не поширюються, передає агенція новин AFP.

Лише другим класом

Під ці нововведення підпадають як потяги далекого сполучення, так і приміські та регіональні потяги. Їздити військові зможуть лише другим класом, повідомили представники Deutsche Bahn. Тим, хто забажає подорожувати першим класом, доведеться доплатити.

Замовити квиток військові зможуть через спеціальний електронний портал.

Ідея запровадити безоплатний проїзд залізницею для військових вже деякий час звучала у Німеччині. Тепер вона стала однією з перших ініціатив на посаді нової міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). За її словами, німецькі військові заслуговують "на нашу повагу та вдячність", передає агенція dpa. Те, що в майбутньому вони зможуть їздити залізницею безплатно - "переконливе вираження цього", додала Крамп-Карренбауер.

Чотири мільйони євро компенсації

За даними видання Bild am Sonntag, яке вийшло друком 18 серпня, Бундесвер буде щороку переказувати Deutsche Bahn близько чотирьох мільйонів євро компенсації за послуги безплатного проїзду військових. Ця загальна сума регулярно переглядатиметься.

Утім, ця пропозиція стосується лише поки що державного підприємства Deutsche Bahn, яке є найбільшим залізничним перевізником у Німеччині. З приватними залізничними компаніями лише планують вести переговори про це. Приватні перевізники вже висловили критику через занадто незначну суму компенсації для Deutsche Bahn. Адже чотири мільйони євро означатимуть лише 22 євро за кожного солдата на рік.