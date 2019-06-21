Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон "Про очищення влади"

Конституційний суд України планує визнати неконституційним закон "Про очищення влади", заявив у вівторок, 2 липня, народний депутат від об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв. Продовження розгляду справи за конституційними поданнями Верховного Суду України та 47 депутатів щодо відповідності Конституції норм цього закону заплановане на 4 липня.

"Начебто чергова спроба визнати закон "Про очищення влади" неконституційним запланована на четвер, 4 липня. Намагаюся дізнатися більше. Попри всю критику, наш закон - єдина причина, яка змусила близьк п'яти тисяч посадовців Януковича залишити важливі крісла і не дозволяє їм повернутися. Тому вони п'ятий рік відчайдушно намагаються скасувати ненависну їм норму" - написав Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, на визнанні закону неконституційним наполягає голова КСУ Наталія Шаптала. Вона була призначена суддею КСУ з'їздом суддів у вересні 2010 року, а головою була обрана 14 травня 2019 року.

У своєму зверненні до КСУ Верховний суд України зазначив, що закон "Про очищення влади" порушує право громадян на гарантовані державою умови рівного доступу до державної служби. Окрім того, там наголосили, що принцип презумпції невинуватості має бути забезпечений таким чином, щоб будь-яка особа, яка не здійснювала заходи, спрямовані на узурпацію влади, підрив основ нацбезпеки та оборони або протиправне порушення прав та свобод людини, не була безпідставно звільнена.

Своєю чергою, народні депутати у зверненні до КСУ наголосили, що, якщо сам лише факт приналежності до партії, організації чи адміністративного органу старого режиму є підставою для заборони перебування на державній службі, така заборона набуває форми колективного та дискримінаційного покарання, що є несумісним зі стандартами прав людини.

Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він передбачає обмеження права для чиновників режиму Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади на 10 років. Це стосується урядовців, керівників центральних органів виконавчої влади, командування Збройних сил, голів та заступників облдержадміністрацій та голів райдержадміністрацій, які працювали під час президентства Януковича сукупно не менше року, а також які працювали під час Майдану і не звільнилися за власним бажанням.

Як повідомлялось, раніше КСУ визнав неконституційним обрання запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою для обвинувачених у тероризмі та злочинах проти основ національної безпеки. Перед цим суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту та призначення позачергових парламентських виборів.