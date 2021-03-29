 ″Собача″ мафія на тлі пандемії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

"Собача" мафія на тлі пандемії - "Європа у фокусі" (відео)

Жертви інцесту порушують табу. Літні Олімпійські ігри за полярним колом. Перший малий електричний літак у Словенії. Середньовічне братство як гробарі пандемії.

Deutschland | Thema Illegaler Welpenhandel | Hunde im Käfig

Контрабанда цуценят процвітає на тлі пандемії

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:01 Франція: жертви інцесту порушують табу

12:11 Фінляндія: літні Олімпійські ігри за полярним колом завдяки змінам клімату

6:35 Болгарія/Сербія: "собача мафія" наживається на контрабанді цуценят

22:49 Словенія: без шуму і викидів - перший малий електричний літак На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3rJgD

17:29 Іспанія: середньовічне братство як гробарі пандемії

DW.COM

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.  

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.  

Навіщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебудовує Будапешт - "Європа у фокусі" (відео)

Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.  

Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.  

Також за темою

Контрабанда цуценят процвітає на тлі пандемії - "Європа у фокусі" (29.03.2021) 29.03.2021

Франція: жертви інцесту порушують табу. Фінляндія: літні Олімпійські ігри за полярним колом завдяки змінам клімату. Словенія: без шуму і викидів - перший малий електричний літак. Іспанія: середньовічне братство як гробарі пандемії

Реклама

Докладно

Німецький пивний хліб

Куди у Німеччині дівають пиво, не випите через пандемію?

Німецькі пивоварні через закриття під час пандемії ресторанів і барів не можуть збути вже вироблене пиво. Що робити?  

Жителі Німеччини накопичили 182 мільярди євро в часи пандемії коронавірусу

Жителі ФРН за час пандемії накопичили 182 мільярди євро

Станом на січень 2021 року сума грошей на приватних банківських рахунках жителів Німеччини сягнула 1,73 трильйона євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  