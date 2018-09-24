Собака в окулярах: як тварин лікують від короткозорості

Пайпер виглядає цілком здоровим бордер-коллі: довга чорно-біла шерсть, загнуті наперед вушка, мила мордочка. І поводиться теж цілком звично, вона активна, залюбки дозволяє себе погладити.

Власники собаки Уве (Uwe) та Андреа Кершзіпер (Andrea Kerschsieper) багато років самі не знали, що їхня улюблениця настільки короткозора. Вони лише дивувалися, чому їй не дуже вдавалася гра з м'ячем. "Коли ми їй кидали м'яч, то Пайпер завжди лише повертала за ним голову замість того, щоб ловити його", - розповідає Уве Кершзіпер. "Але ми просто думали, що вона ледача або, можливо, не зрозуміла гру", - додає його дружина Андреа.

Але близько року тому подружжя дізналося справжню причину: у Пайпер короткозорість - мінус 3,5 діоптрій. Вона просто занадто пізно бачила летючий у повітрі м'яч. Хто сам має сильну короткозорість, той знає, як розпливається все довкола без окулярів.

Окрім гри в м'яч, короткозорість Пайпер у повсякденному житті практично непомітна. Вона стає помітною лише під час занять спортом для собак - аджиліті. Під час них чотирилапі, подібно до скакових коней, мають, наприклад, долати перешкоди, пролазити через тунель чи стрибати через перекладину.

Пайпер тренується раз на тиждень у спортзалі для собак у містечку Вюльфрат і це приносить їй справжнє задоволення. Але за 2,5 року їй так і не вдалося успішно справлятися зі стрибками через перекладину - через короткозорість. Тому тепер перед тренуванням їй завжди вдягають окуляри.

Окуляри для тварин

Пайпер слухняно сидить, поки її господар вдягає їй окуляри. Вони, до речі, рожеві. "Це моя дружина обирала", - швиденько виправдовується за колір Уве Кершзіпер.

Загалом собачі окуляри виглядають як звичайні окуляри для плавання, але мають дві гумки - одну Кершзіпер закріпляє Пайпер за головою, іншу - під підборіддям. Там він затягує трохи тугіше, інакше потім окуляри сповзуть, - пояснює чоловік. Тоді перевіряє, чи гарно вони сидять на вухах. Коли все готово, Пайпер отримує ласощі - адже вона так добре поводилась. Спершу собака завжди намагалася витирати окуляри лапами, але, кажуть власники, вони її від цього швидко відучили.

Песик Клео приміряє нові окуляри у лікарки Адріане Петцольд

Короткозорі собаки зовсім не є чимось незвичайним, пояснює лікарка Аріане Петцольд (Ariane Petzold) з Ахена. Вона - одна з небагатьох спеціалістів у Європі, які займаються проблемами із зором у тварин. Пайпер вона оглядала близько року тому і тоді виписала їй окуляри. "Так, короткозорість трапляється також у тварин. І не лише у собак, а й, наприклад, також у котів чи коней", - пояснює лікарка.

"Скільки діоптрій треба моєму собаці?"

У тварин не так легко визначити, як у людей, чи справді вони короткозорі. "Я, звісно ж, не можу посадити їх перед дошкою і сказати читати мені вголос написані на ній літери, які стають дедалі меншими", - каже, сміючись, ветеринарка.

Такою лінійкою підбирають оптимальну силу лінз для собаки

Замість цього вона бере пристрій під назвою скіаскоп, який використовують також для перевірки зору в немовлят. Ним лікарка світить в око своєму пацієнту. З того, як промінь світла рухається по сітківці ока, вона робить висновок, у тварини короткозорість, далекозорість чи нормальний зір.

Потім Адріане Петцольд підбирає необхідну силу лінз. Цей процес не набагато відрізняється від того, як це роблять в оптиці для людей. "Якщо упертись сюди підборіддям і кудись глянути, оптик підбирає різні лінзи і запитує: "Краще, гірше?". Ці лінзи в мене розташовані на планці схожій на лінійку", - пояснює лікарка.

Її вона тримає перед оком тварини і збільшує силу лінзи доти, доки вимірювання не показують нормальну силу зору. Таким чином, ветеринарка знає, скільки діоптрій треба тварині.

Окуляри - теж не ідеальний варіант

В окулярах стрибки через перекладину вдаються Пайпер набагато краще. Однак окуляри обмежують бокове поле зору. Тому тренувати собаку дещо складніше: Уве Кершзіпер має давати їй більше команд і робити це раніше, щоб вона могла зорієнтуватися.

Тренер Пайпер Даніель Шредер (Daniel Schröder) знає ще пару короткозорих собак, які тренуються у контактних лінзах. Однак контактні лінзи під час тренувань швидко губляться, і це виливається власникам у чималу суму, адже одна така лінза коштує 90 євро.

Для коней же, які беруть участь у змаганнях, контактні лінзи є загальноприйнятою нормою, тому що окулярів для коней не існує, розповідає ветеринарка Петцольд. Але наука, за її словами, досі знає дуже мало про проблеми із зором у собак. Зокрема про те, як вони виникають та чи передаються у спадок.

Американські ж науковці з Університету Вісконсина та Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, що у деяких порід собак короткозорість трапляється дуже часто, наприклад, у ротвейлерів та німецьких вівчарок.

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