 СНІД в українських в′язницях: як зупинити небезпеку? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.12.2018

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Україна

СНІД в українських в'язницях: як зупинити небезпеку?

Рівень захворювання на ВІЛ/СНІД в українських тюрмах щонайменше всемеро перевищує показники серед решти населення. Мінімізувати головне джерело поширення ВІЛ-інфекції можна. Чи готова Україна перейняти досвід Європи?

Ukraine Kiew Untersuchungshaftanstalt (DW/I. Burdyga)

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, три чверті нових випадків зараження на ВІЛ/СНІД у Європі припадають на Україну та Росію. В Україні у 2010 році кількість таких нових випадків серед населення становила 9500, у 2017 році - 15800, у 2018-му - 14797 (з них 1975 дітей у віці до 14 років).

В українському міністерстві охорони здоров'я кажуть, що лише половина людей, які є ВІЛ-інфікованими, знають про свій діагноз. Однак, коли українські урядовці та експерти оприлюднюють цю тривожну статистику, вони рідко окремо згадують про існування закритої для решти суспільства спільноти, де показники поширеності ВІЛ/СНІД ще більш загрозливі. Йдеться про місця позбавлення волі.

Точних даних немає

На сьогодні однозначної картини поширення ВІЛ-інфекції в українських установах виконання покарань немає - оскільки офіційно задокументовані дані доволі обмежені, адже обов'язкове тестування ув'язнених на ВІЛ-інфекцію в Україні не проводиься. Про це в інтерв'ю DW розповів головний проектний консультант Групи Помпіду Ради Європи Роберт Телтцров. За його словами, за даними різних опитувань, від 8 до 20 відсотків ув'язнених в Україні є ВІЛ-позитивними. Серед загального населення країни цей показник становить один відсоток.

Згідно з останніми даними Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби, серед загальної кількості осіб, котрі перебувають у місцях позбавлення волі, яка становить понад 57 тисяч осіб, близько 3 900 осіб заражені ВІЛ-інфекцією. Це майже cім відсотків.

Роберт Телтцров

Роберт Телтцров

"Це тільки ті люди, які перебувають на офіційному обліку", - уточнює керівник благодійної організації FREE ZONE, яка об'єднує спільноту ув'язнених та звільнених, Олексій Загребельний. Він наголошує, що показник поширеності ВІЛ/СНІД у семи відсотків - це "дуже багато" і визнає, що якщо взяти до уваги "недостатній рівень скринінгу на ВІЛ-інфекцію у місцях позбавлення волі", кількість хворих може бути більшою.

Інфекція передається через шприц

Як кажуть експерти, одним з головних джерел зараження на ВІЛ/СНІД у тюрмах та колоніях України є ін'єкційні наркотики. Незважаючи на строгу заборону та режимну систему, наркотичні препарати все ж таки неелегально потрапляють на територію пенітенціарних установ. При цьому ув'язнені мають у своєму розпорядженні "дуже обмежену кількість інструментарію для введення наркотичних речовин", адже шприц за гратами - річ офіційно заборонена. "Нерідко, якщо в один барак чи відділення потрапляють наркотики, то шприц один на всіх шукають по всій тюрмі", - розповів Загребельний.

Лікувати наркозалежність, щоб зупинити СНІД

Одним з найефективніших методів боротьби з поширенням ВІЛ/СНІД у місцях позбавлення волі на сьогодні у світі вважається запровадження програми замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (OST). Про це DW розповіла експерт ГО "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД" Валерія Рачинська.

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Для 34 відсотків ВІЛ-інфікованих в Україні антиретровірусна терапія (АРТ) виявилась безрезультатною через мутацію вірусу. DW розпитала про це керівника міжнародної команди дослідників Ґкікаса Маґіоркініса. (19.01.2018)

Верховною Радою України незабаром має бути ухвалений прогресивний законопроект "Про пенітенціарну систему". Утім, правозахисники та експерти вказують на недоліки, які містить документ. (05.02.2018)

Замісна терапія - це один із методів лікування опіоїдної залежності, при якому під наглядом лікарів хворий вживає препарати-замінники важких наркотиків. "Це реальне рішення проблеми. Замісна терапія не лише дозволяє хворому контролювати наркозалежність, а й значно знижує ризики зараження на ВІЛ/СНІД та інші небезпечні інфекції", - переконана Рачинська. Вона додає, що препарати замісної терапії випускаються у формі таблеток та суспензій, тож для їх введення шприци не потрібні. Крім того, у рамках ОST з наркозалежними працюють психологи та соціальні працівники, котрі допомагають хворим соціально адаптуватися до нормального життя. 

Олексій Загребельний розповів, що державна програма замісної терапії для наркозалежних, які перебувають на волі, діє в Україні вже близько десяти років, проте в тюрмах OST не функціонує. Він також зауважив, що у міністерстві юстиції нібито визнають доцільність запровадження OST для ув'язнених, проте кажуть, "що це питання треба детально вивчити".

Різні системи, різний досвід

Кожна країна має свої особливості пенітенціарної системи, тому й досвід застосування замісної терапії - різний. Так пояснив DW позицію міністерства юстиції щодо запровадження OST у тюрмах заступник міністра юстиції Денис Чернишов. "Треба уважно вивчити різні підходи, щоб виробити ту модель, яка максимально ефективно діятиме в Україні", - вважає він.

Крім того, за словами заступника міністра, запровадження замісної терапії - це "не лише таблетки, а великий комплекс заходів", який потребує, передусім, підготовки персоналу тюрем. "Це тектонічні зрушення, які не можна здійснити за тиждень", - переконує Чернишов. Він пояснив, що відповідні тренінги для персоналу тюрем вже відбуваються, проте свідомість людей, "які звикли до того, що завдання пенітенціарної системи - лише зачинити двері" за засудженими, дуже важко міняти.

Проте Денис Чернишов розраховує, що "через півтора-два роки" OST увійде в реалії українських тюрем. А поки що міністерство юстиції запускає пілотний проект із запровадження замісної терапії у Бучанській виправній колонії № 85, що під Києвом.

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#LocalHeroes: як ВІЛ-позитивні підлітки допомагають долати СНІД (29.11.2018)

  • Кончита Вурст

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Кончита Вурст

    Співачка з Австрії Кончита Вурст, яка 2014 року сенсаційно перемогла на "Євробаченні", у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус. Це сталось після того, як її колишній партнер пригрозив оприлюднити цю інформацію. Кончита заявила, що таким чином хоче надати іншим сміливості і зробити крок проти стигматизації людей, які мають позитивний ВІЛ-статус.

  • Фредді Мерк'юрі

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Фредді Мерк'юрі

    Однією з перших і найбільш знаменитих жертв ВІЛ-інфекції став британський співак перського походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Він помер в 1991 році у віці 45 років у самому розквіті творчих сил. Всього лише за день до смерті він оголосив про те, що хворий на СНІД.

  • Рудольф Нурієв

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Рудольф Нурієв

    Відомий радянський і британський артист балету Рудольф Нурієв попросив у 1961 році під час гастролей трупи Ленінградського театру опери та балету в Парижі політичного притулку. На Заході він прожив трохи більше 30 років. Нурієв помер від СНІДу 6 січня 1993 у віці 54 років. Багато років танцюрист приховував і спростовував чутки про свою хворобу.

  • Андреас Люндстедт

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Андреас Люндстедт

    Шведський музикант відомий не тільки на своїй батьківщині, але і в Європі. Він заснував поп-групу Alcazar, довгий час був її головним солістом. У 2007 році він публічно визнав, що є ВІЛ-позитивним. Відкриту заяву Люндстедта зустріли з великим схваленням представники світу політики і шоу-бізнесу.

  • Енді Белл

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Енді Белл

    Іншим музикантом, який заявив про свій статус ВІЛ-інфікованого, став учасник групи Erasure Енді Белл. Англієць зробив свою публічну заяву в 2004 році, хоча діагноз був поставлений за 6 років до цього. Відомо, що музикант робить пожертви на освіту і дослідження в галузі ВІЛ-інфекції.

  • Мері Фішер

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Мері Фішер

    Американська фотографиня і письменниця Мері Фішер, яка відкрито заявила про свій позитивний ВІЛ-статус, з 2006 року є послом доброї волі Програми ООН з питань ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС). Вона очолює власний фонд, присвячений дослідженням і просвіті в цій галузі.

  • Ірвін Меджик Джонсон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Ірвін "Меджик" Джонсон

    ВІЛ-інфікованих людей чимало і серед успішних спортсменів. Ірвін "Меджик" Джонсон - один з найвідоміших баскетболістів за всю історію американської ліги НБА. Своїм зізнанням він перевернув міфи й стереопити про те, що на ВІЛ можуть заразитися лише наркомани і гомосексуали. Колишній баскетболіст опікується просвітницькою і благодійною діяльністю для таких же ВІЛ-інфікованих людей, як і він.

  • Томмі Моррісон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Томмі Моррісон

    Колишній боксер-важковаговик, що знявся у фільмі "Роккі 5" разом з Сільвестром Сталлоне, помер 1 вересня 2013 року в віці 44 років, імовірно, від СНІДу. Спортсмен заразився на ВІЛ майже 20 років до цього, але довгий час не хотів у це вірити, відмовляючись від терапії.

  • Грег Луганіс

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Грег Луганіс

    Американець Грег Луганіс - один з найкращих стрибунів у воду, чотириразовий переможець Олімпіади і п'ятиразовий чемпіон світу. Він дізнався про свій позитивний ВІЛ-статус 1988 року, але продовжив участь у великому спорті, вигравши ще дві олімпійські золоті медалі. Однак Луганіс знайшов в собі сили публічно зізнатися, що він ВІЛ-позитивний, лише в 1995 році, коли вийшла у світ його автобіографія.

  • Надя Бенайсса

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Надя Бенайсса

    Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.

  • Чарлі Шин

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Чарлі Шин

    Американський актор Чарлі Шин відомий численними скандалами в особистому та публічному житті, зокрема й через зловживання наркотиками. 17 листопада 2015 року Чарлі Шин зізнався, що заражений ВІЛ. За його словами, діагноз йому поставили близько чотирьох років тому. Приводом для публічного зізнання став шантаж однієї з повій, яка зажадала за своє мовчання величезну суму грошей.

    Автор: Віктор Вайц, Данило Білик


DW.COM

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

Переможниця "Євробачення-2014" від Австрії Кончита Вурст - одна з багатьох зірок шоу-бізнесу, культури і спорту, які публічно заявили про свій позитивний ВІЛ-статус. Багато хто з них присвятив життя боротьбі з недугом. (16.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як ВІЛ-позитивні підлітки допомагають долати СНІД (29.11.2018)  

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