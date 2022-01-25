Як німці борються зі снігом? (14.01.2021)

Снігу в Німеччині випадає менше, ніж в Україні, але він теж може спричинити хаос на дорогах. Хто, коли і як його чистить? У Німеччині на все є чіткі правила. Причому працювати доводиться не лише муніципальним службам, але й самим німцям.