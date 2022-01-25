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Сніг

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сніг".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація 25.01.2022

Від снігу та низьких температур у північносирійському регіоні постраждали десятки тисяч людей. Намети внутрішніх біженців пошкоджені або зруйновані. В ООН кажуть про "сцени жаху".

Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021)

Зеленський, ЄС і санкції проти Росії: яке вікно президент України не поспішає відкривати (16.12.2021) 16.12.2021

На саміті "Східного партнерства" в Брюсселі Володимир Зеленський обрав тактику "вимагай неможливого". Що саме він вимагав і до чого тут "вікно з Росією, за яким сніг або дощ"? Кореспондент DW у Брюсселі повідомляє із залаштунків саміту.
Сніг у Німеччині - це красиво (фото)

Сніг у Німеччині - це красиво (фото) 10.12.2021

Жодного особливого приводу публікувати фото з містечка Фройденберга на заході Німеччини в нас не було. Просто там випав сніг. І це красиво!

Літні олімпійські ігри в Арктиці? (07.04.2021) 07.04.2021

Мешканці найхолоднішого міста Фінляндії, зимового курорту Салла, подали заявку на проведення літніх, а не зимових, олімпійських ігор 2032 року. Здавалося б, нісенітниця? Однак у цій заявці - важливий кліматичний месидж.

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - Європа у фокусі (відео)

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео) 15.03.2021

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (15.03.2021) 15.03.2021

У Німеччині католицька церква втрачає вірян через сексуальні домагання. Мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Кози британської ферми як зіркові гості ділових відеодзвінків. Чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні в Сибіру.
Як глобальне потепління призводить до морозів і снігопадів у Європі

Як глобальне потепління призводить до морозів і снігопадів у Європі 15.02.2021

Коли на Європу насуваються люті морози й сніг, багато людей, які заперечують зміни клімату, бачать у погоді підтвердження своїм припущенням. Насправді ж екстремальний холод може бути доказом глобального потепління.
Анекдоти про сніг і зимові теорії змови з Німеччини

Анекдоти про сніг і зимові "теорії змови" з Німеччини 12.02.2021

Снігу в Німеччині багато не буває. Це зазвичай так. Але зараз у країні лютує "сибірський крижаний батіг".
Хто у Німеччині прибирає сніг: за лопату беруться не лише комунальники

Хто у Німеччині прибирає сніг: за лопату беруться не лише комунальники 10.02.2021

На німецьких дорогах сніг і лід прибирають державні чи комунальні служби. А ось за тротуарами зазвичай повинні стежити мешканці прилеглих будинків. Виходити надвір з лопатою потрібно вже о сьомій ранку.

Снігопади паралізували частину Німеччини (08.02.2021) 08.02.2021

Снігопади й ожеледиця паралізували північну і центральну Німеччину. Дороги ледве встигають розчищати від снігу та криги. У кількох регіонах Німеччини громадянам рекомендували залишатися вдома, аби не посилювати транспортний колапс унаслідок снігопадів.
Німеччина потерпає від негоди: частину країни засипало снігом

Німеччина потерпає від негоди: частину країни засипало снігом 07.02.2021

У багатьох північних регіонах Німеччини значні обсяги опадів спричинили справжній хаос на дорогах та завдали чимало клопоту комунальним службам. Транспортники також повідомляють про обмеження руху.
Європу засипало снігом

Європу засипало снігом 20.01.2021

Потужні снігопади останнім часом спричинили хаос у багатьох регіонах Європи. Утім, зима і сніг - це завжди пречудово й дивовижно!

Магія і блиск: Європу вкрило сніговим покровом (фотогалерея)

Магія і блиск: Європу вкрило сніговим покровом (фотогалерея) 20.01.2021

Потужні снігопади останнім часом спричинили хаос у багатьох регіонах Європи. Утім, зима і сніг - це завжди пречудово й дивовижно!

Як німці борються зі снігом? (14.01.2021) 14.01.2021

Снігу в Німеччині випадає менше, ніж в Україні, але він теж може спричинити хаос на дорогах. Хто, коли і як його чистить? У Німеччині на все є чіткі правила. Причому працювати доводиться не лише муніципальним службам, але й самим німцям.
Снігопади в Іспанії: кількість жертв зростає

Снігопади в Іспанії: кількість жертв зростає 09.01.2021

В Іспанії вже четверо осіб стали жертвами сильних снігопадів. У країні заблоковано 400 магістральних трас і доріг, у 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.
Мадрид потерпає від найсильнішого снігопаду за останні 50 років

Мадрид потерпає від найсильнішого снігопаду за останні 50 років 09.01.2021

Снігопад спричинив хаос на дорогах і припинення роботи громадського транспорту у столиці Іспанії. Його жертвами стали щонайменше двоє людей у регіонах країни.
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