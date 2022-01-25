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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сніг".
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На саміті "Східного партнерства" в Брюсселі Володимир Зеленський обрав тактику "вимагай неможливого". Що саме він вимагав і до чого тут "вікно з Росією, за яким сніг або дощ"? Кореспондент DW у Брюсселі повідомляє із залаштунків саміту.
У Німеччині католицька церква втрачає вірян через сексуальні домагання. Мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Кози британської ферми як зіркові гості ділових відеодзвінків. Чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні в Сибіру.
Снігопади й ожеледиця паралізували північну і центральну Німеччину. Дороги ледве встигають розчищати від снігу та криги. У кількох регіонах Німеччини громадянам рекомендували залишатися вдома, аби не посилювати транспортний колапс унаслідок снігопадів.