Сноуден має намір отримати російське громадянство

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що має намір отримати російське громадянство.
Колишній співробітник американських спецслужб ЦРУ та АНБ Едвард Сноуден повідомив про свій намір подати заяву на отримання російського громадянства.
"Після довгих років розлуки з нашими батьками, моя дружина та я не маємо жодного бажання бути розлученими з нашим сином, тому в цю добу пандемії та закритих кордонів ми подаємо на подвійне громадянство США та Росії", - написав Сноуден у Twitter.
Раніше його адвокат Анатолій Кучерена повідомив, що невдовзі Сноуден стане батьком. "Наприкінці грудня вони з дружиною очікують на появу первістка", - заявив адвокат "Інтерфаксу" 29 жовтня. Раніше Сноуден отримав посвідку на постійне проживання в Росії.
Нагадаємо, що 2013 року Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб щодо стеження в усьому світі. У США його обвинуватили в шпигунстві та крадіжці державної власності. Сноуден втік спочатку в Гонконг, а потім до Росії, де досі перебуває. На батьківщині він оголошений у розшук, проте в серпні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Сноудена.