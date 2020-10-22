Сноуден має намір отримати російське громадянство

Колишній співробітник американських спецслужб ЦРУ та АНБ Едвард Сноуден повідомив про свій намір подати заяву на отримання російського громадянства.

"Після довгих років розлуки з нашими батьками, моя дружина та я не маємо жодного бажання бути розлученими з нашим сином, тому в цю добу пандемії та закритих кордонів ми подаємо на подвійне громадянство США та Росії", - написав Сноуден у Twitter.

Раніше його адвокат Анатолій Кучерена повідомив, що невдовзі Сноуден стане батьком. "Наприкінці грудня вони з дружиною очікують на появу первістка", - заявив адвокат "Інтерфаксу" 29 жовтня. Раніше Сноуден отримав посвідку на постійне проживання в Росії.

Нагадаємо, що 2013 року Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб щодо стеження в усьому світі. У США його обвинуватили в шпигунстві та крадіжці державної власності. Сноуден втік спочатку в Гонконг, а потім до Росії, де досі перебуває. На батьківщині він оголошений у розшук, проте в серпні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Сноудена.