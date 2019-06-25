Сміття у Києві: куди воно дівається і чому не сортується належним чином? (відео)

Роздільна переробка сміття в українських містах формально є. Але контейнерів для окремих видів відходів мало, відмовитися від сміттєзвалищ теж поки не вдається. Як вирішити проблему - репортаж DW на прикладі Києва.
На папері у Києві вже давно запровадили двоконтейнерну систему збору відходів. Йдеться про так звані контейнери-сітки, які повинні стояти на подвір'ї поруч зі звичайними контейнерами для змішаного сміття. Саме туди мали б викидати відсортовану сировину. Втім, у цьому дворі спеціальних контейнерів не було і немає.
Аби Рівне через 10 років не захлинулося від сміття, Поліна Полюхович з ГО "Країна зелених змін" вже нині намагається привчити містян до сортування відходів. Дивіться проект DW #LocalHeroes. (14.02.2019)
За два роки в Євросоюзі заборонять одноразовий посуд, пластикові соломинки і ватні палички. Як це рішення вплине на Україну і чи наслідує вона приклад ЄС - з’ясовувала DW. (21.12.2018)
Кожен споживач у Німеччині залишає після себе понад 220 кілограмів пакувального сміття на рік, повідомило відомство з охорони навколишнього середовища. Це пов'язано із поширенням упаковки, яку важно переробити. (26.07.2018)