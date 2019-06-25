Сміття у Києві: куди воно дівається і чому не сортується належним чином? (відео)

На папері у Києві вже давно запровадили двоконтейнерну систему збору відходів. Йдеться про так звані контейнери-сітки, які повинні стояти на подвір'ї поруч зі звичайними контейнерами для змішаного сміття. Саме туди мали б викидати відсортовану сировину. Втім, у цьому дворі спеціальних контейнерів не було і немає.