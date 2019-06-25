 Сміття у Києві: куди воно дівається і чому не сортується належним чином? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.06.2019

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Політика й суспільство

Сміття у Києві: куди воно дівається і чому не сортується належним чином? (відео)

Роздільна переробка сміття в українських містах формально є. Але контейнерів для окремих видів відходів мало, відмовитися від сміттєзвалищ теж поки не вдається. Як вирішити проблему - репортаж DW на прикладі Києва.

Сміттєзвалище у Київській області, куди скидають відходи зі столиці та інших міст

Сміттєзвалище у Київській області, куди скидають відходи зі столиці та інших міст

На папері у Києві вже давно запровадили двоконтейнерну систему збору відходів. Йдеться про так звані контейнери-сітки, які повинні стояти на подвір'ї поруч зі звичайними контейнерами для змішаного сміття. Саме туди мали б викидати відсортовану сировину. Втім, у цьому дворі спеціальних контейнерів не було і немає.

 

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Докладно

Frankreich Gebäude des Europarates in Straßburg (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

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