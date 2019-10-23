Смог у Києві: хто винен і як захиститися (відео)

Через смог у Києві та низці інших українських міст екологи вимагають розробити законодавчі зміни й довгостроковий план дій для зменшення рівня забруднення повітря. А що тим часом робити громадянам?
Як довго можна безпечно гуляти зі своїм малюком на вулиці? Чи, може, краще взагалі не гуляти, коли у повітрі смог? Залишатися в Києві чи пожити певний час у передмісті? Вирішуючи ці питання, киянка Софія і влітку, і особливо тепер, восени, орієнтується на дані додатку в своєму мобільному телефоні. В останні кілька днів індекси забруднення в 2-3 рази вище норми.
Над українськими містами, зокрема і над Києвом, уже кілька днів стоїть смог. Метеорологи запевняють, що рівень викидів у повітря у нормі. DW з'ясовувала, що відбувається. (23.10.2019)
Проблема забруднення повітря особливого гостро стоїть у Східній Європі, зокрема й в Україні. Однак, у сусідній з Україною Польщі цю проблему вирішують. (14.11.2018)