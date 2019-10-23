Смог у Києві: хто винен і як захиститися (відео)

Як довго можна безпечно гуляти зі своїм малюком на вулиці? Чи, може, краще взагалі не гуляти, коли у повітрі смог? Залишатися в Києві чи пожити певний час у передмісті? Вирішуючи ці питання, киянка Софія і влітку, і особливо тепер, восени, орієнтується на дані додатку в своєму мобільному телефоні. В останні кілька днів індекси забруднення в 2-3 рази вище норми.