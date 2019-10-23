 Смог у Києві: хто винен і як захиститися (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.10.2019

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Політика й суспільство

Смог у Києві: хто винен і як захиститися (відео)

Через смог у Києві та низці інших українських міст екологи вимагають розробити законодавчі зміни й довгостроковий план дій для зменшення рівня забруднення повітря. А що тим часом робити громадянам?

Nebel verschlimmert die Luftverschmutzung in Kiew (DW/ L. Rzheutska)

Смог у Києві

Як довго можна безпечно гуляти зі своїм малюком на вулиці? Чи, може, краще взагалі не гуляти, коли у повітрі смог? Залишатися в Києві чи пожити певний час у передмісті? Вирішуючи ці питання, киянка Софія і влітку, і особливо тепер, восени, орієнтується на дані додатку в своєму мобільному телефоні. В останні кілька днів індекси забруднення в 2-3 рази вище норми.

DW.COM

Забруднення повітря: яким даним вірити і як захиститися?

Над українськими містами, зокрема і над Києвом, уже кілька днів стоїть смог. Метеорологи запевняють, що рівень викидів у повітря у нормі. DW з'ясовувала, що відбувається. (23.10.2019)  

Як у ЄС вирішують проблему брудного повітря: приклад сусідів України

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Аудіо й відео до теми

Хай-тек з Німеччини: "міські дерева" очищують повітря мегаполісів (21.07.2016)  

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