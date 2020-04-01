 СММ ОБСЄ перемістила частину співробітників на Донбасі через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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СММ ОБСЄ перемістила частину співробітників на Донбасі через коронавірус

Через можливу потребу в медичній евакуації Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ перемістила частину своїх співробітників з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу.

Черех коронавірус СММ ОБСЄ перевела частину працівників з непідконтрольної території Донбасу

Черех коронавірус СММ ОБСЄ перевела частину працівників з непідконтрольної території Донбасу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні тимчасово перемістила деяких своїх співробітників із непідконтрольних українському уряду районів на Донбасі через загрозу поширення коронавірусу. Про це в середу, 1 квітня, повідомила агенції "Інтерфакс-Україна" пресслужба місії. В місії пояснили, що це рішення було ухвалено з метою зменшення можливих ризиків, особливо в разі необхідності проведення евакуації з причин медичного характеру.

Раніше в СММ ОБСЄ повідомили, що 28, 29 і 30 березня члени збройних формувань знову не пропустили її патрулі у непідконтрольні українському уряду райони. Проросійські сепаратисти відмовляли у в'їзді, посилаючись на "роботи з розмінування" та "накази від керівництва у зв'язку з COVID-19", повідомили в місії.

30 березня міністри закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Маас (Heiko Maas) і Жан-Ів Ле Дріан висловили своє занепокоєння через обмеження роботи СММ ОБСЄ на Донбасі на території самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР". Вони зазначили, що спалах пандемії коронавірусу не може слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ та виконанню нею її мандата. Мністри закликали Москву вплинути на бойовиків. Україна також закликала Росію надати СММ ОБСЄ повний доступ до непідконтрольних Києву районів Донбасу, а також уможливити надання медичної допомоги українцям на території ОРДЛО.

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