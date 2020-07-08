СММ ОБСЄ: На лінії розмежування вп'ятеро зросла кількість озброєння

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення у п'ять разів кількості військової техніки, розміщеної поблизу лінії зіткнення на Донбасі, включаючи житлові райони, заявив глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

"Місія констатувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної поблизу лінії зіткнення, включаючи в житлових районах і біля них. Періоди підвищеної напруженості супроводжувалися спалахами насильства, що призводило до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Протягом звітного періоду СММ підтвердила інформацію про 26 жертв серед цивільного населення, з яких 21 - в результаті обстрілів", - сказав Чевік на засіданні постійної ради ОБСЄ в четвер, 9 липня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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При цьому він закликав сторони відвести озброєння і ліквідувати позиції, розміщені в житлових районах і поблизу них по обидва боки від лінії зіткнення.

Також він звернув увагу на те, що у зв'язку із закриттям контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування люди не мають можливості отримати власні пенсії або позбавлені медичного лікування.

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Він також зазначив, що свободу пересування представників СММ в непідконтрольних уряду України районах в останні місяці обмежували ще більше, в результаті чого спостерігачі не мали можливості потрапити в ці райони. Чевік підкреслив, що для роботи СММ важливо мати однакові процедури по всій країні.