 СММ ОБСЄ: За 7 місяців на Донбасі загинули 29 цивільних, 132 - поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

СММ ОБСЄ: За 7 місяців на Донбасі загинули 29 цивільних, 132 - поранені

Александер Гуґ повідомив, що у липні зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком, однак на лінії розмежування досі розміщується багато одиниць забороненої техніки.

Александер Гуґ повідомив про кількість цивільних жертв на Донбасі

Александер Гуґ повідомив про кількість цивільних жертв на Донбасі

Станом на кінець липня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні підтверджують загибель 29 мирних жителів на Донбасі з початку 2018 року. "З 1 січня і до кінця липня наші спостерігачі підтверджують 161 жертву серед цивільного населення. 29 загинули та 132 було поранено", - повідомив на брифінгу в п'ятницю, 3 серпня, перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ (Alexander Hug).

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Він додав, що за тиждень на Донбасі спостерігачі місії зафіксували понад 4 тисячі обстрілів. "Лише в неділю сторони зафіксували понад 400 порушень", - повідомив він через скайп-зв'язок із Донецької області, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Водночас Гуґ констатував "значне зниження насильства" з 1 липня, коли було оголошено черговий режим припинення вогню, - порівнянно з аналогічним періодом 2017 року.

Заступник голови СММ ОБСЄ також поінформував, що за підзвітний тиждень спостерігачі підтвердили наявність уздовж лінії зіткнення сторін 57 одиниць важкого озброєння, розміщення яких порушує мінські домовленості: 44 одиниці даної техніки розміщено на непідконтрольній Києву території та 13 - на підконтрольній. "Сторони відмовляються розводити сили і засоби, а також проводити розмінування, оскільки не впевнені, що інша сторона також це зробить", - зазначив він.

Заступник голови місії наголосив, що трапляються, "іноді із загрозою застосування зброї", випадки перешкоджання спостерігачам у доступі до об'єктів і територій, особливо в районі Новоазовська. Також тривають обстріли безпілотників СММ. Гуґ пов'язав це з бажанням приховати якісь факти. "Сторони мають гарантувати доступ спостерігачам і дотримуватися Мінських угод", - нагадав він.

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