СММ ОБСЄ: За 7 місяців на Донбасі загинули 29 цивільних, 132 - поранені

Станом на кінець липня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні підтверджують загибель 29 мирних жителів на Донбасі з початку 2018 року. "З 1 січня і до кінця липня наші спостерігачі підтверджують 161 жертву серед цивільного населення. 29 загинули та 132 було поранено", - повідомив на брифінгу в п'ятницю, 3 серпня, перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ (Alexander Hug).

Він додав, що за тиждень на Донбасі спостерігачі місії зафіксували понад 4 тисячі обстрілів. "Лише в неділю сторони зафіксували понад 400 порушень", - повідомив він через скайп-зв'язок із Донецької області, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Водночас Гуґ констатував "значне зниження насильства" з 1 липня, коли було оголошено черговий режим припинення вогню, - порівнянно з аналогічним періодом 2017 року.

Заступник голови СММ ОБСЄ також поінформував, що за підзвітний тиждень спостерігачі підтвердили наявність уздовж лінії зіткнення сторін 57 одиниць важкого озброєння, розміщення яких порушує мінські домовленості: 44 одиниці даної техніки розміщено на непідконтрольній Києву території та 13 - на підконтрольній. "Сторони відмовляються розводити сили і засоби, а також проводити розмінування, оскільки не впевнені, що інша сторона також це зробить", - зазначив він.

Заступник голови місії наголосив, що трапляються, "іноді із загрозою застосування зброї", випадки перешкоджання спостерігачам у доступі до об'єктів і територій, особливо в районі Новоазовська. Також тривають обстріли безпілотників СММ. Гуґ пов'язав це з бажанням приховати якісь факти. "Сторони мають гарантувати доступ спостерігачам і дотримуватися Мінських угод", - нагадав він.