СММ ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Після початку дії режиму припинення вогню на Донбасі з 21 липня Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в період між 00:01 та 16:00 неділі зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті місії. За даними спостерігачів, було зафіксовано три вибухи, 21 снаряд і 51 постріл зі стрілецької зброї.

Практично всі порушення режиму припинення вогню було помічено в Луганській області, зазначають автори звіту. В Донецькій області було зафіксовано один вибух поблизу Авдіївки.

Щодо 22 липня, то в міноборони України повідомили, що з початку доби бойовики сепаратистів вогонь по позиціях Збройних сил України не відкривали.

Як повідомлялося, домовленість про припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи.