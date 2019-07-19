 СММ ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

СММ ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі

За першу добу дії нового перемир'я на Донбасі СММ ОБСЄ зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню. Щодо другої доби перемир'я, в міноборони України порушень не зафіксували.

Війна на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі (архівне фото)

Після початку дії режиму припинення вогню на Донбасі з 21 липня Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в період між 00:01 та 16:00 неділі зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті місії. За даними спостерігачів, було зафіксовано три вибухи, 21 снаряд і 51 постріл зі стрілецької зброї.

Практично всі порушення режиму припинення вогню було помічено в Луганській області, зазначають автори звіту. В Донецькій області було зафіксовано один вибух поблизу Авдіївки.

Щодо 22 липня, то в міноборони України повідомили, що з початку доби бойовики сепаратистів вогонь по позиціях Збройних сил України не відкривали.

Як повідомлялося, домовленість про припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи. 

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