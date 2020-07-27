 СММ ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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СММ ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі

Протягом 5 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не зафіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Тим часом в ООС повідомили про один обстріл на Сході України в цей день.

В ОБСЄ вперше не зафіксували порушень перемир'я на Донбасі

В ОБСЄ вперше не зафіксували порушень перемир'я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні ввечері у четвер, 6 серпня, повідомила, що протягом попереднього дня вперше за весь період своїх спостережень не зафіксувала порушень режиму тиші на Донбасі. Дані наводяться станом на 19.30 5 серпня.

При цьому штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив про один обстріл на Донбасі 5 серпня. Проросійські сепаратисти відкрили вогонь з підствольного гранатомета у районі населеного пункту Шуми. Водночас, за даними ООС, протягом 6 серпня обстрілів зафіксовано не було.

Крім того, ввечері 5 серпня безпілотник ОБСЄ зафіксував три вантажівки та мікроавтобус, що їхав в Донецькій області поблизу кордону з Російською Федерацією в районі, де немає пунктів перетину кордону.

Також представники місії відвідали чотири прикордонних пунтки у непідконтрольних українському уряду районах Донбасу. ОБСЄ продовжує спостерігати за ситуацією в тому числі на пункті пропуску через лінію розмежування в Луганській області.

Режим припинення вогню на Донбасі

Домовленість про черговий режим тиші Україна, Росія та ОБСЄ підписали на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 22 липня. Згідно з цією домовленістю, перемир'я мало розпочатися опівночі 27 липня. Однак протягом наступних днів СММ ОБСЄ знеодноразово фіксувала порушення режиму повного припинення вогню. 

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони досі завершувалися провалом.

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