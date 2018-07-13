 СММ ОБСЄ вважає ″важким ударом″ обвинувачення щодо витоку інформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

СММ ОБСЄ вважає "важким ударом" обвинувачення щодо витоку інформації

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) вважає "важким ударом" оприлюднені німецькими журналістами дані про витік інформації та "з'ясує, що сталося і як".

Спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі

Спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) назвала "важким ударом" обвинувачення щодо витоку інформації, що прозвучали 17 липня в програмі Fakt німецького суспільно-правового каналу ARD, та "з'ясує, що сталося і як". Про це в середу, 18 липня, заявила представниця місії в інтерв'ю агентству AFP. 

Нагадаємо, що за даними розслідування телепрограми FAKT внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Раніше стислий опис результатів розслідування було опубліковано на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

DW.COM

У розпорядженні журналістів телепрограми FAKT опинилася копія цифрового носія з внутрішніми звітами СММ ОБСЄ та міні-досьє на членів місії. Дані ФСБ міг "зливати" працівник місії, припускають журналісти. (16.07.2018)

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ занепокоєний законопроектом, що дозволяє блокувати сайти. (07.07.2018)

У розпорядженні німецьких журналістів опинилася, зокрема, копія цифрового носія, що містить внутрішні звіти місії про події на непідконтрольних Києву районах Донбасу. Також там є дані про комунікацію заступника голови СММ Александера Гуґа (Alexander Hug). Окрім того, носій містить міні-досьє на членів місії, де описані риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансовий стан, вподобання щодо жінок тощо.

За даними розслідування FAKT, уся ця інформація, ймовірно, була в розпорядженні працівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Розслідування показує, що документи могли бути передані російським агентам від співробітника місії ОБСЄ", - припускають німецькі журналісти.

Александер Гуґ у інтерв'ю програмі FAKT заявив: "Нині ми не можемо сказати точно, що відбулося. Нам потрібні подальші деталі". Заступник голови місії додав, що СММ ОБСЄ серйозно ставиться до будь-яких загроз безпеці членів місії. За його словами, в ОБСЄ перевірять цю ситуацію.

Дивитись відео 04:15
Now live
04:15 хв

Гуґ: Конфлікт на Донбасі - не "заморожений" (07.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Гуґ: Конфлікт на Донбасі - не "заморожений" (07.11.2017)  

Також за темою

Ostukraine OSZE

СММ ОБСЄ занепокоєна через імовірність витоку внутрішньої інформації місії 18.07.2018

У розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ, які міг "злити" російським спецслужбам один із працівників місії. У СММ занепокоєні можливим витоком інформації.

Ukraine Konflikt in der Ostukraine | Kämpfe bei Balakliya

СММ ОБСЄ: У травні-червні кількість порушень на Донбасі зросла 25.06.2018

Протягом травня-червня кількість порушень режиму припинення на Донбасі вогню різко зросла.

Ukraine Absturzort der MH17

Катастрофа MH17: що з'ясувало міжнародне слідство? (відео) 17.07.2018

17 липня 2014 року внаслідок катастрофи MH17 над Донбасом загинули 298 осіб. Що вдалося з'ясувати міжнародному слідству через чотири роки після трагедії?

Докладно

default

Нелегке життя велосипедистів в Україні

Попри всі переваги цього виду транспорту, велосипеди в містах України - радше виняток, ніж правило. 

Металургія

ЄС запроваджує захисні мита на імпорт металопродукції

У відповідь на митну політику США Євросоюз запровадив 25-відсоткові ввізні мита на певні види металургійної продукції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  