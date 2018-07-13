СММ ОБСЄ вважає "важким ударом" обвинувачення щодо витоку інформації

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) назвала "важким ударом" обвинувачення щодо витоку інформації, що прозвучали 17 липня в програмі Fakt німецького суспільно-правового каналу ARD, та "з'ясує, що сталося і як". Про це в середу, 18 липня, заявила представниця місії в інтерв'ю агентству AFP.

Нагадаємо, що за даними розслідування телепрограми FAKT внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Раніше стислий опис результатів розслідування було опубліковано на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

У розпорядженні німецьких журналістів опинилася, зокрема, копія цифрового носія, що містить внутрішні звіти місії про події на непідконтрольних Києву районах Донбасу. Також там є дані про комунікацію заступника голови СММ Александера Гуґа (Alexander Hug). Окрім того, носій містить міні-досьє на членів місії, де описані риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансовий стан, вподобання щодо жінок тощо.

За даними розслідування FAKT, уся ця інформація, ймовірно, була в розпорядженні працівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Розслідування показує, що документи могли бути передані російським агентам від співробітника місії ОБСЄ", - припускають німецькі журналісти.

Александер Гуґ у інтерв'ю програмі FAKT заявив: "Нині ми не можемо сказати точно, що відбулося. Нам потрібні подальші деталі". Заступник голови місії додав, що СММ ОБСЄ серйозно ставиться до будь-яких загроз безпеці членів місії. За його словами, в ОБСЄ перевірять цю ситуацію.