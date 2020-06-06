Смерть Флойда: на протести у всьому світі вийшли сотні тисяч людей

Загалом сотні тисяч людей у світі вийшли на акції протесту проти поліцейського насильства впродовж вихідних 6-7 червня, повідомляє агенція dpa.

У Німеччині у суботу найбільшу кількість учасників зібрала демонстрація у місті Мюнхен, участь у який взяли орієнтовно 25 тисяч осіб. У Гамбурзі у акції протесту взяли участь близько 14 тисяч осіб, у Дюссельдорфі - близько 20 тисяч. У Берліні акція протесту відбулася на центральній площі міста Александерплац (Alexanderplatz) і зібрала близько 15 тисяч учасників, переважно молодь. Загалом у суботу в Німеччині проведення акцій протесту було заплановано у 25 містах. Організатори закликали з'явитися в чорному одязі і в рамках акції протесту мовчки простояти 8 хвилин 46 секунд - саме стільки часу поліцейський у американському місті Міннеаполіс тиснув коліном на шию затриманого афроамериканця Джорджа Флойда, поки той не знепритомнів і згодом помер у лікарні.

Акція протесту в Парижі

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Дивитись відео 02:10 Поділитись У США поліцейські стали на коліно на знак солідарності з демонстрантами (03.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3dBJM У США поліцейські стали на коліно на знак солідарності з демонстрантами (03.06.2020)

Акції протесту в Німеччині пройшли переважно в мирному руслі, але у деяких містах уникнути інцидентів не вдалося. Сутички з поліцією сталися у Гамбурзі, де були поранені двоє поліцейських. У Берліні в ніч на неділю, 7 червня під час сутичок учасники акції протесту кидали пляшки і каміння. Внаслідок сутичок поранення отримали 28 поліцейських, 93 особи було затримано. Також сутички відбулися і в Штутгарті.

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У США масові акції протесту відбулися у Філадельфії, Нью-Йорку, Вашингтоні й інших містах. Учасники акцій протесту тримали таблички з написами "Без справедливості не буде миру" й "Я не можу дихати". Ці слова загиблий після жорсткого затримання афроамериканець Джорд Флойд повторював перед тим, як втратити свідомість.

Також цими вихідними із протестами проти расизму та поліцейського свавілля тисячі людей вийшли також на вулиці Рима, Лондона, Брюсселя, Парижа, Копенгагена, Мадрида, Барселони, Кардіффа, Сиднею, Мельбурна тощо.

Акція протесту в Берліні

Що викликало протести

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

Дивитись відео 02:09 Поділитись Мародерство і протести: що відбувається у США? (02.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3d8M3 Мародерство і протести: що відбувається у США? (02.06.2020)

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадження у багатьох містах США комендантської години. Згодом масові акції протесту проти расизму та поліцейської жорстокості відбулися у містах по всьому світу.