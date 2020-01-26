Смерть Кобі Браянта: разом з легендою НБА розбилися його донька і ще сім осіб

Разом з легендарним американським баскетболістом Кобі Браянтом в аварії вертольота у неділю, 26 січня, загинули ще вісім осіб. Серед загиблих - 13-річна донька баскетболіста Джанна. Вертоліт розбився в місті Калабасас неподалік від Лос-Анджелеса у штаті Каліфорнія.

Спочатку ЗМІ повідомляли про те, що разом з Браянтом на борту літака перебувало ще четверо осіб. Утім згодом шериф округу Лос-Анджелес Алекс Вільянуева повідомив, що на борту перебувало дев'ятеро осіб: пілот і вісім пасажирів. "Ніхто не вижив. На борту перебувало дев'ять осіб: пілот і ще восьмеро людей", - повідомив Вільянуева, якого цитує агенція AFP.

Причини аварії поки що невідомі, але під час авіакатастрофи у місті Калабасас був сильний туман. Перші повідомлення про аварію поліція отримала близько десятої години ранку неділі.

Як повідомляють американські ЗМІ, Браянт летів разом з донькою на баскетбольну гру, у якій вона мала брати участь. Разом з ними на борту вертольота перебував, зокрема, тренер баскетбольної команди коледжу "Орандж Коуст", що у місті Коста-Меса, а також його донька та дружина.

Світ шокований загибеллю Браянта

Тим часом велика кількість світових знаменитостей висловила свій шок від звістки про смерть Кобі Браянта, а також слова підтримки та співчуття його родині. Зокрема, свої співчуття висловили президент США Дональд Трамп та його попередники на цій посаді Барак Обама та Білл Клінтон, легендарні гравці НБА Шакіл О'Ніл та Майкл Джордан.

"Словами не описати той біль, який я відчуваю. Я любив Кобі, він був для мене як молодший брат", - йдеться у заяві Джордана.

Фанати, що прийшли віддати шану зірці баскетболу Кобі Браянту, який загинув у авіакатастрофі

Аби віддати шану Браянту, біля спортивного комплексу "Стейплс-центр" у Лос-Анджелесі, який є домашньою ареною баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс", зібралися у неділю сотні фанатів. Пам'ять гравця вшанували також під час церемонії нагородження премією "Греммі" ввечері у неділю.

Кобі Браянт вважається одним з найкращих баскетболістів усіх часів. 20 сезонів він грав за клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". 18 раз входив до команди всіх зірок НБА. У 2008 і 2012 роках він став олімпійським чемпіоном у складі збірної США з баскетболу. 2016 року Браянт завершив кар'єру як гравець. Браянт з його дружиною Ванессою був батьком чотирьох дітей.