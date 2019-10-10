Смертоносна стрілянина біля синагоги: репортаж з Галле

"Я хотіла зайти в свою улюблену кебаб-закусочну, слухала в машині музику, - розповідає молода дівчина з німецького Галле. - Але потім раптом автомобілі переді мною почали швидко розвертатися і їхати геть". 24-річній дівчині зрештою так-сяк вдалося припаркуватися, коли вона побачила перед очима майже по-військовому одягненого чоловіка, коли він вів перестрілку з поліцейськими з-за своєї автівки. Потім він сів у машину, розвернувся і почав утікати.

Дівчина пішла до закусочної. За її словами, вона побачила двох працівників цілими і неушкодженими та обійняла їх, а ще - гільзи від патронів, магазин і саму зброю. Та зрештою дівчина побачила також чоловіка на підлозі, будівельника. Коли на місце прибув лікар швидкої, вона ще намагалася йому допомогти. "Але ситуація була надто важкою. Він отримав постріл у голову та був мертвий", - каже 24-річна жителька Галле.

Цей терор скоєно у Галле, що в федеральній землі Саксонія-Ангальт, близько 40 кілометрів від Лейпцига. У районі Паулус на північ від старого міста озброєний злочинець (чи, я довгий час казали, можливо, декілька) близько опівдня намагався увірватися до місцевої синагоги. Але йому це не вдалося - як зазначається в офіційних повідомленнях, завдяки безпековим системам, якими обладнаний юдейський храм. У будівлі у той момент перебували близько 70-80 людей.

Кебаб-закусочна, яку обстріляв нападник

Найбільше свято

У середу іудеї відзначали Йом-Кіпур - єврейське свято примирення. У цей день кожен віруючий іудей намагається відвідати синагогу. Це є найвищим святом юдейського релігійного календаря, яке відзначається за десять днів після іудейського Нового року. У Галле воно завершилося трагедією.

Нападник застрелив поблизу синагоги перехожу, яка, судячи з усього, просто випадково йшла від розташованої неподалік трамвайної зупинки. Він також поранив двох інших перехожих та зрештою обстріляв кебаб-закусочну, розташовану за два квартали. Після цього йому вдалося втекти від поліції.

Синагога у Галле, в яку намагався увірватися нападник

Протягом найближчих годин місто та околиці охопила паніка. Спершу були повідомлення про стрілянину в містечку Ландсберг, розташованому за близько 15 кілометрів від Галле, потім - про затримання підозрюваного в Галле. Попри це, атмосфера в місті й після цього залишалася надзвичайно нервовою.

Спроба здійснити напад на синагогу на свято Йом-Кіпур нагадує атаку на іудейський храм у американському Пітсбургу близько року тому, внаслідок якої загинули 11 людей. Тому, що на це велике іудейське свято місто Галле, де сьогодні знову живуть близько 700 євреїв, а "камені спотикання" біля будинків нагадують про жахіття часів націонал-соціалізму, не перетворилося на криваву розправу, потрібно завдячувати надійній системі захисту будівлі. Адже більшість іудейських установ у Німеччині особливо добре захищені.

Представники сил безпеки на місці нападу у Галле

Затримання

Ще кілька годин після нападу віруючі залишалися у синагозі. Тут, як і у кебаб-закусочній, представники сил безпеки та слідчі шукали вибухові речовини, які могли бути там закладені. Для цього застосовувалися спеціальні роботи, які шукають вибухівку. Увечері стало відомо, що зловмисник залишив вибухівку біля будівлі. У самій синагозі перебували друзі місцевої єврейської громади, які приїхали з Берліна, а також рабин з Нью-Йорка.

Зрештою ймовірного злочинця було затримано. Ним виявився 27-річний німець, який має зв'язок до правого екстремізму. Свої злочинні дії він, за прикладом терориста з новозеландського Крайстчерча, знімав на закріплену на шоломі відеокамеру і транслював в інтернеті. За інформацією правоохоронців, зловмисник діяв самотужки. Але місто глибоко шоковане пережитим. "Це мене одразу певним чином розлютило. Я народилася у Галле та тут виросла. Я знаю також брудну сторону цього міста", - каже 24-річна дівчина.