Смертність від COVID-19 у Нью-Йорку може бути більшою за офіційну - дослідження

Кількість загиблих від спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19 у Нью-Йорку може бути значно більшою, ніж та, яку надає офіційна статистика. Про це свідчить оприлюднений у понеділок, 11 травня, звіт Центрів з контролю та профілактики захворювань у США.

За даними звіту, з 11 березня по 2 травня у місті померло на 24 тисячі людей більше, ніж очікували дослідники за цей період часу. Це на 5300 смертей більше, ніж число жертв COVID-19 в офіційній статистиці.

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На думку представників міського департаменту охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка, це може свідчити про невраховані випадки смерті від спричиненої коронавірусом хвороби, наприклад, якщо людина померла вдома або якщо в лікарні не було проведено тест на коронавірус. Підвищена смертність може бути також побічним ефектом кризи, коли через страх зараження коронавірусом та надмірне навантаження на лікарні люди, наприклад, із серцево-судинними захворюваннями або діабетом не змогли вчасно отримати медичної допомоги.

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У звіті підкреслюється, що органам влади дуже важко підрахувати смертність від COVID-19. Вважається, що кількість жертв захворювання є значно більшою за офіційну статистику в усьому світі, переважно через недостатнє тестування та відмінність статистичних методів у різних країнах.

Станом на 10 травня у Нью-Йорку було зафіксовано приблизно 14 800 підтверджених смертей від COVID-19, а також 5200 випадків, коли тестування не проводили, однак лікарі переконані, що причиною смерті є коронавірус.

США є епіцентром пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, у країні нараховується понад 1,3 мільйона випадків зараження. Померли від хвороби 80,5 тисячі американців.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Як байкери допомагають захищати від коронавірусу медиків Нью-Йорка (11.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3c28H Як байкери допомагають захищати від коронавірусу медиків Нью-Йорка