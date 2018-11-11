Смертник підірвав себе біля школи у Кабулі

У столиці Афганістану у понеділок, 12 листопада, терорист-смертник підірвав себе на контрольному пункті поліції, що розташований поблизу школи. Там тривала демонстрація, у якій брали участь сотні громадян, які вимагали від влади посилення захисту від нападів екстремістів з "Талібану". За даними правоохоронців, є численні жертви. За даними AFP, загинули чи поранені від 10 до 15 осіб.

Міністерство охорони здоров'я країни підтвердило три випадки смерті та повідомило про вісьмох поранених, яких доправили до лікарні. "Смертник хотів дійти до протестувальників, та його зупинила поліція на КПП десь у 200 метрах від місця акції", - заявили у МВС Афганістану. Там кажуть про шістьох загиблих та додають, що більшість жертв - представники поліції, повідомляє Reuters.

Влада Афганістану повідомила, що у цей день внаслідок цього нападу, а також серйозних боїв у двох провінціях із бойовиками "Талібану" загалом загинули близько ста людей. Зокрема, лише у зіткненнях з талібами в провінції Газні загинули більше 60 силовиків та представників цивільного ополчення. Крім того, не менше 37 поліцейських були вбиті бойовиками "Талібану" в західноафганській провінції Фарах.