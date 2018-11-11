 Смертник підірвав себе біля школи у Кабулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Смертник підірвав себе біля школи у Кабулі

Смертник намагався пройти до мітингувальників, які проводили акцію неподалік від будівлі школи, але поліція його зупинила. Є жертви.

Демонстрація в Кабулі, на яку намагався прорватися смертник

Демонстрація в Кабулі, на яку намагався прорватися смертник

У столиці Афганістану у понеділок, 12 листопада, терорист-смертник підірвав себе на контрольному пункті поліції, що розташований поблизу школи. Там тривала демонстрація, у якій брали участь сотні громадян, які вимагали від влади посилення захисту від нападів екстремістів з "Талібану". За даними правоохоронців, є численні жертви. За даними AFP, загинули чи поранені від 10 до 15 осіб.

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Міністерство охорони здоров'я країни підтвердило три випадки смерті та повідомило про вісьмох поранених, яких доправили до лікарні. "Смертник хотів дійти до протестувальників, та його зупинила поліція на КПП десь у 200 метрах від місця акції", - заявили у МВС Афганістану. Там кажуть про шістьох загиблих та додають, що більшість жертв - представники поліції, повідомляє Reuters.

Влада Афганістану повідомила, що у цей день внаслідок цього нападу, а також серйозних боїв у двох провінціях із бойовиками "Талібану" загалом загинули близько ста людей. Зокрема, лише у зіткненнях з талібами в провінції Газні загинули більше 60 силовиків та представників цивільного ополчення. Крім того, не менше 37 поліцейських були вбиті бойовиками "Талібану" в західноафганській провінції Фарах.

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