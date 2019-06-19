Смертельна загроза: велогонщики, які загинули на дистанції (фотогалерея)

Смертельна загроза: ці професійні велогонщики загинули на дистанції

Жоакім Агостіньо

Велосипедні гонки - це той вид спорту, який несе надзвичайні ризики. Це довелося пізнати Жоакіму Агостіньо. Португальський народний герой (він став переможцем одного з етапів змагань Tour de France) під час велотуру у Португалії впав з велосипеда через собаку. Агостіньо дійшов до фінішу і лише за кілька годин звернувся по медичну допомогу. За десять днів він помер від травм голови.