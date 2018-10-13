Смертельна ДТП у Греції: авто нелегально перевозило мігрантів

Переповнена людьми автівка на півночі Греції з'їхала у кювет, шестеро людей загинули, 10 поранені, семеро з них мають небезпечні для життя травми. Поліція підозрює, що машина належить контрабандистам, які могли перевозити мігрантів, повідомляє агенція dpa у понеділок, 26 серпня.

Аварія сталась неподалік від кордону з Туреччиною, машина прямувала до міста Александруполі. За даними dpa, грецька поліція підозрює водія та ще одного пасажира у контрабанді біженців. Як зазначає агенція з посиланням на місцеві ЗМІ, контрабандист та водій автомобіля намагалися уникнути поліцейської перевірки. Внаслідок цього водій втратив контроль над автомобілем і машина опинилась у кюветі.

Наразі невідомо, чи решта пасажирів у машині були виключно мігрантами. Водночас агенція Reuters інформує, що всі пасажири у машині, "яка схожа на джип", були чоловіками, а загиблі вважаються мігрантами з Єгипту і Пакистану.

Майже щодня грецька поліція арештовує контрабандистів, які переправляють мігрантів мініавтобусами або вантажівками з Туреччини до Греції.

За даними агентства ООН з питань біженців, від початку року з Туреччини до Греції прибули понад 7500 мігрантів. Мігранти сподіваються дістатися до країн Центральної та Західної Європи без реєстрації в Греції.